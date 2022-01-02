Укр

Спасла братьев из горящего дома: на Херсонщине в Новый год чуть не погибла многодетная семья (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Изнутри дом выгорел почти дотла
Изнутри дом выгорел почти дотла

Причиной пожара стала неисправная электропроводка.

Через семь минут после прихода Нового года херсонских спасателей вызвали в село Станислав. Там вспыхнул частный жилой дом. Когда пожарные прибыли на место — на улице увидели троих детей. Старшая девочка, Ульяна, вывела из пылающего дома двух младших братьев шести и девяти лет и вызвала пожарных. В доме осталась их мать.

Об этом сообщают в ГСЧС региона.

На момент прибытия спасателей огонь не успел добраться до отдаленной комнаты, где была женщина и ее удалось эвакуировать. Как сообщили местные СМИ — дом арендовала многодетная семья. У них были проблемы — мать и ее сожитель злоупотребляли алкоголем. Выпившей женщина могла быть и в эту ночь. Дети грелись в машине пожарных, пока те тушили дом. Затем их забрал к себе глава села. Поскольку мать в больнице их отправят к дяде в Херсон.

Дом выгорел очень сильно из-за утепления стен
Дом выгорел очень сильно из-за утепления стен

Пожар начался в детской — из-за проблем с электропроводкой возле обогревателя загорелись обои. Огонь распространялся очень быстро из-за того, что стены утеплили пенопластом и наклеили обои поверх него.

Пожар в Станиславе, Херсонская область

Из 144 квадратов дома выгорело 120, чтобы потушить пожар, понадобилось около четырех часов. В облуправлении ГСЧС хотят отметить смелость девочки, которая спасла своих братьев.

Как ранее писал "Телеграф", в Косове Ивано-Франковской области произошел взрыв и пожар в реанимации — погибли четыре человека.

Теги:
#Пожар #Херсонская область #Подросток
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