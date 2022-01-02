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Врятувала братів із палаючого будинку: на Херсонщині у Новий рік мало не загинула багатодітна родина (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Зсередини будинок вигорів майже вщент
Зсередини будинок вигорів майже вщент

Причиною пожежі стала несправна електропроводка.

Через сім хвилин після приходу Нового року херсонських рятувальників викликали у село Станіслав. Там спалахнув приватний житловий будинок. Коли пожежники прибули на місце, на вулиці побачили трьох дітей. Старша дівчинка Уляна вивела з палаючого будинку двох молодших братів шести і дев’яти років і викликала пожежників. У будинку залишилася їхня мати.

Про це повідомляють у ДСНС регіону.

На момент прибуття рятувальників вогонь не встиг дістатись віддаленої кімнати, де була жінка і її вдалося евакуювати. Як повідомили місцеві ЗМІ, будинок орендувала багатодітна сім’я. Вони мали проблеми — мати та її співмешканець зловживали алкоголем. Напідпитку жінка могла бути і цієї ночі. Діти грілися в машині пожежників, поки ті гасили будинок. Потім їх забрав голова села. Оскільки матір у лікарні, їх відправлять до дядька до Херсона.

Будинок вигорів дуже сильно через утеплення стін
Будинок вигорів дуже сильно через утеплення стін

Пожежа почалася у дитячій — через проблеми з електропроводкою біля обігрівача спалахнули шпалери. Вогонь поширювався дуже швидко через те, що стіни утеплили пінопластом та наклеїли шпалери поверх нього.

Пожежа у Станіславі, Херсонська область

Зі 144 квадратів будинку вигоріло 120, щоб загасити пожежу, знадобилося близько чотирьох годин. В облуправлінні ДСНС хочуть відзначити сміливість дівчинки, яка врятувала своїх братів.

Як раніше писав "Телеграф", у Косові Івано-Франківської області стався вибух та пожежа в реанімації — загинуло четверо людей.

Теги:
#Пожежа #Херсонська область #Підліток
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