Врятувала братів із палаючого будинку: на Херсонщині у Новий рік мало не загинула багатодітна родина (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 63
Причиною пожежі стала несправна електропроводка.
Через сім хвилин після приходу Нового року херсонських рятувальників викликали у село Станіслав. Там спалахнув приватний житловий будинок. Коли пожежники прибули на місце, на вулиці побачили трьох дітей. Старша дівчинка Уляна вивела з палаючого будинку двох молодших братів шести і дев’яти років і викликала пожежників. У будинку залишилася їхня мати.
Про це повідомляють у ДСНС регіону.
На момент прибуття рятувальників вогонь не встиг дістатись віддаленої кімнати, де була жінка і її вдалося евакуювати. Як повідомили місцеві ЗМІ, будинок орендувала багатодітна сім’я. Вони мали проблеми — мати та її співмешканець зловживали алкоголем. Напідпитку жінка могла бути і цієї ночі. Діти грілися в машині пожежників, поки ті гасили будинок. Потім їх забрав голова села. Оскільки матір у лікарні, їх відправлять до дядька до Херсона.
Пожежа почалася у дитячій — через проблеми з електропроводкою біля обігрівача спалахнули шпалери. Вогонь поширювався дуже швидко через те, що стіни утеплили пінопластом та наклеїли шпалери поверх нього.
Зі 144 квадратів будинку вигоріло 120, щоб загасити пожежу, знадобилося близько чотирьох годин. В облуправлінні ДСНС хочуть відзначити сміливість дівчинки, яка врятувала своїх братів.
Як раніше писав "Телеграф", у Косові Івано-Франківської області стався вибух та пожежа в реанімації — загинуло четверо людей.
- Дата публікації
-
- Категорія
-