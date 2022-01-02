Укр

В Ровенской области мужчина сбежал из-под ареста и угрожал прохожим молотком: последствия - на фото

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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В результате пострадало авто полицейских и техника Новость обновлена 02 января 2022, 07:31
В результате пострадало авто полицейских и техника

Мужчина не усидел в новогоднюю ночь под арестом за первое нападение на копов и снова атаковал их

В первый день нового года, 1 января, Костополе в Ровенской области произошло ЧП. Неизвестный мужчина около 5:00 утра начал буянить в подъезде, после чего вышел на улицу с молотком и стал угрожать им прохожим. И если празднующая толпа, к счастью, не пострадала, то со своим орудием он таки напал на прибывших копов.

Как сообщили в облуправлении полиции, о том, что прохожим в Новый год угрожают физической расправой, сообщил 24-летний местный житель. В итоге, правоохранители нашли буяна и попытались его задержать. Но тот без боя не сдался: ногами разбил заднее стекло патрульного авто, после чего кинулся с кулаками на полицейских, сорвав жетон и разбив нагрудную камеру.

Последствия атаки на полицейских
Последствия атаки на полицейских

Нарушителем оказался 33-летний местный житель, который нападает на стражей порядка не впервые: в момент этих преступлений он был под круглосуточным домашним арестом за нанесение телесных повреждений полицейскому.

По факту умышленного повреждения имущества начали досудебное расследование. Кроме того, за мелкое хулиганство и злостное неповиновение полицейским в отношении буяна составили админпротоколы. И если после первой атаки на копов мужчину посадили под домашний арест, теперь его взяли под стражу.

Новогодняя ночь для копов была непростой
Новогодняя ночь для копов была непростой

Отметим, что новогодние празднования к сожалению не всегда заканчиваются без происшествий, где бы их не отмечали. Так, в Польше 25-летний украинец получил серьезную травму глаз после взрыва петарды.

Теги:
#Ровенская область #Хулиганство #Нападение #Новогодняя ночь
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