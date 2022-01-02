В Ровенской области мужчина сбежал из-под ареста и угрожал прохожим молотком: последствия - на фото

Мужчина не усидел в новогоднюю ночь под арестом за первое нападение на копов и снова атаковал их

В первый день нового года, 1 января, Костополе в Ровенской области произошло ЧП. Неизвестный мужчина около 5:00 утра начал буянить в подъезде, после чего вышел на улицу с молотком и стал угрожать им прохожим. И если празднующая толпа, к счастью, не пострадала, то со своим орудием он таки напал на прибывших копов.

Как сообщили в облуправлении полиции, о том, что прохожим в Новый год угрожают физической расправой, сообщил 24-летний местный житель. В итоге, правоохранители нашли буяна и попытались его задержать. Но тот без боя не сдался: ногами разбил заднее стекло патрульного авто, после чего кинулся с кулаками на полицейских, сорвав жетон и разбив нагрудную камеру.

Последствия атаки на полицейских

Нарушителем оказался 33-летний местный житель, который нападает на стражей порядка не впервые: в момент этих преступлений он был под круглосуточным домашним арестом за нанесение телесных повреждений полицейскому.

По факту умышленного повреждения имущества начали досудебное расследование. Кроме того, за мелкое хулиганство и злостное неповиновение полицейским в отношении буяна составили админпротоколы. И если после первой атаки на копов мужчину посадили под домашний арест, теперь его взяли под стражу.

Новогодняя ночь для копов была непростой

Отметим, что новогодние празднования к сожалению не всегда заканчиваются без происшествий, где бы их не отмечали. Так, в Польше 25-летний украинец получил серьезную травму глаз после взрыва петарды.