На Рівненщині чоловік втік з-під арешту та погрожував перехожим молотком: наслідки — на фото

Чоловік не всидів у новорічну ніч під арештом за перший напад на копів і знову атакував їх

У перший день нового року, 1 січня, в Костополі на Рівненщині сталася НП. Невідомий чоловік близько 5:00 ранку почав буянити у під’їзді, після чого вийшов на вулицю з молотком і став погрожувати їм перехожим. І якщо святкуючий натовп, на щастя, не постраждав, то зі своєю зброєю він таки напав на копів.

Як повідомили в облуправлінні поліції, про те, що перехожим на Новий рік загрожують фізичною розправою, повідомив 24-річний місцевий житель. У результаті правоохоронці знайшли буяна і спробували його затримати. Але той без бою не здався: ногами розбив заднє скло патрульного авто, після чого кинувся з кулаками на поліцейських, зірвавши жетон та розбивши нагрудну камеру.

Наслідки атаки на поліцейських

Порушником виявився 33-річний місцевий житель, який нападає на правоохоронців не вперше: у момент цих злочинів він був під цілодобовим домашнім арештом за завдання тілесних ушкоджень поліцейському.

За фактом умисного ушкодження майна розпочали досудове розслідування. Крім того, за дрібне хуліганство та злісну непокору поліцейським щодо буяна склали адмінпротоколи. І якщо після першої атаки на копів чоловіка посадили під домашній арешт, то тепер його взяли під варту.

Новорічна ніч для копів була непростою

Зазначимо, що новорічні святкування, на жаль, не завжди закінчуються без подій, де б їх не відзначали. Так, у Польщі 25-річний українець зазнав серйозної травми очей після вибуху петарди.