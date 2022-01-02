В Херсоне из-за петарды избили депутата от "Евросолидарности": что известно (фото)

Поводом для драки послужило замечание из-за подрыва петард

В Херсоне трое мужчин избили 52-летнего депутата городского совета из-за того, что тот сделал им замечание за подрыв петард. Как выяснилось, телесные повреждения нанесли депутату от "Европейской солидарности" Игорю Осауленко.

Полиция Херсонской области сообщила, что инцидент произошел 1 января около 16:10 часов. К правоохранителям депутат обратился самостоятельно, заявив, что трое мужчин сначала бросали с балкона многоэтажки на ул. Тарле петарды и за это получили замечание, переросшее в словесную перепалку. Затем трое мужчин догнали депутата, нанесли ему удары по лицу и скрылись.

О том, что неизвестные избили депутата от "Европейской солидарности", сообщил депутат Херсонского городского совета Иван Глухов.

Он заявил, что в Херсоне из-за замечаний избили депутата Игоря Осауленко и призвал правоохранителей расследовать это дело.

Судя по опубликованному кадру, у Осауленко серьезно пострадал левый глаз.

В полиции на этот счет добавили, что по факту нападения на депутата удалось установить одного из трех нападавших. Сейчас его и двух других мужчин разыскивают. Правонарушителям грозит ответственность по ч.1 ст.125 УКУ "Умышленное легкое телесное повреждение".

Отметим, что в комментариях к публикации по избиению депутата граждане разошлись во взглядах. Кое-кто отметил, что за Осауленко неоднократно замечали грубое поведение и даже видели его в состоянии алкогольного опьянения, а часть убеждала, что он мог резко сделать замечания, но до грубости с его стороны не доходило.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Кировоградской области женщина обвинила в избиении депутата горсовета от партии "Батькивщина" Юрия Булаенко. Поводом для этого, по мнению женщины, явилась информация о создании им несанкционированной свалки, которую она обнародовала несколько месяцев назад.