У Херсоні через петарду побили депутата від "Євросолідарності": що відомо (фото)

Приводом для бійки послужило зауваження через підрив петард

У Херсоні троє чоловіків побили 52-річного депутата міської ради через те, що той зробив їм зауваження за підрив петард. Як з’ясувалося, тілесних ушкоджень завдали депутату від "Європейської солідарності" Ігорю Осауленку.

Поліція Херсонської області повідомила, що інцидент стався 1 січня близько 16:10 години. До правоохоронців депутат звернувся самостійно, заявивши, що троє чоловіків спочатку кидали з балкона багатоповерхівки на вул. Тарле петарди й за це отримали зауваження, яке переросло у словесну перепалку. Потім троє чоловіків наздогнали депутата, завдали йому ударів по обличчю та втекли.

Про те, що невідомі побили депутата від "Європейської солідарності" повідомив депутат Херсонської міської ради Іван Глухов.

Він заявив, що у Херсоні через зауваження побили депутата Ігоря Осауленка та закликав правоохоронців розслідувати цю справу.

Судячи з опублікованого кадру, в Осауленка серйозно постраждало ліве око.

У поліції з цього приводу додали, що за фактом нападу на депутата вдалося встановити одного з трьох нападників. Наразі його та двох інших чоловіків розшукують. Правопорушникам загрожує відповідальність за ч.1 ст.125 ККУ "Умисне легке тілесне ушкодження".

Зазначимо, що у коментарях до публікації щодо побиття депутата громадяни розійшлися у поглядах. Дехто зазначив, що за Осауленком неодноразово помічали грубу поведінку та навіть бачили його у стані алкогольного сп'яніння, а ще частина переконувала, що він міг різко зробити зауваження, але до грубощів з його боку не доходило.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Кіровоградщині жінка звинуватила у побитті депутата міськради від партії "Батьківщина" Юрія Булаєнка. Приводом для цього, на думку жінки, стала інформація про створення ним несанкціонованого звалища, яку вона оприлюднила кілька місяців тому.