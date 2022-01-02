Укр

"Уже запрещено защищать свою жизнь?" На Николаевщине женщина может на 15 лет угодить в тюрьму за самозащиту

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Приговор для женщины возмутил украинцев. Новость обновлена 02 января 2022, 16:46
Приговор для женщины возмутил украинцев.

Мужчина проявлял "чрезмерное внимание" к женщине и даже достал нож, чтобы та "ответила ему взаимностью".

В Николаевской области мужчина с ножом приставал к своей знакомой за что поплатился жизнью.

Об этом проинформировала пресс-служба местной полиции.

Отмечается, что инцидент произошел возле здания Дома культуры в одном из сел Николаевского района. Там 30-летняя женщина получила "чрезмерное внимание" от одного из нетрезвых местных жителей.

По предварительной информации, 25-летний мужчина приставал к ней и даже достал нож, чтобы та "ответила ему взаимностью". Женщина смогла отобрать оружие у "ухажера" и нанесла ему удар в живот, что и стало причиной его смерти.

"Полицейские доставили злоумышленницу в отделение полиции, где следователи задержали ее в порядке ст. 208 УПК Украины", — говорится в сообщении.

За содеянное женщине грозит до 15 лет за решеткой.

Примечательно, что формулировки, использованные полицейскими для написания этого сообщения вызвали волну гнева в комментариях.

В частности большинство указали, что угрозы ножом выглядят, как попытка изнасилования, а не "чрезмерное внимание".

Люди высказали свое мнение в комментариях
Люди высказали свое мнение в комментариях

Как сообщалось ранее, в новогоднюю ночь в Польше неизвестные избили до смерти 47-летнего украинца. В настоящее время полиция ищет ответственных за совершение преступления и уже задержала 12 человек, среди которых и его соседи.

Теги:
#Николаевская область #Полиция #Убийство
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