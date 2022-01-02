"Вже заборонено захищати своє життя?" На Миколаївщині жінка може на 15 років потрапити до в’язниці за самозахист

Чоловік виявляв "надмірну увагу" до жінки та навіть дістав ніж, щоб та "відповіла йому взаємністю".

На Миколаївщині чоловік з ножем приставав до своєї знайомої, за що поплатився життям.

Про це проінформувала пресслужба місцевої поліції.

Зазначається, що інцидент стався біля будівлі Будинку культури в одному із сіл Миколаївського району. Там 30-річна жінка отримала "надмірну увагу" від одного з нетверезих місцевих жителів.

За попередньою інформацією, 25-річний чоловік чіплявся до неї та навіть дістав ножа, щоб та "відповіла йому взаємністю". Жінка змогла відібрати зброю у "залицяльника" і завдала йому удару в живіт, що і стало причиною його смерті.

"Поліцейські доправили зловмисницю до відділення поліції, де слідчі затримали її у порядку ст. 208 КПК України", — йдеться у повідомленні.

За скоєне жінці загрожує до 15 років за ґратами.

Примітно, що формулювання, використані поліцейськими для написання цього повідомлення, викликали хвилю гніву в коментарях.

Зокрема, більшість вказали, що загрози ножем виглядають, як спроба зґвалтування, а не "надмірна увага".

Люди висловили свою думку у коментарях

Як повідомлялося раніше, у новорічну ніч у Польщі невідомі побили до смерті 47-річного українця. Наразі поліція шукає відповідальних за скоєння злочину та вже затримала 12 осіб, серед яких і його сусіди.