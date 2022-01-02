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"Вже заборонено захищати своє життя?" На Миколаївщині жінка може на 15 років потрапити до в’язниці за самозахист

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Вирок для жінки обурив українців. Новина оновлена 02 січня 2022, 16:46
Вирок для жінки обурив українців.

Чоловік виявляв "надмірну увагу" до жінки та навіть дістав ніж, щоб та "відповіла йому взаємністю".

На Миколаївщині чоловік з ножем приставав до своєї знайомої, за що поплатився життям.

Про це проінформувала пресслужба місцевої поліції.

Зазначається, що інцидент стався біля будівлі Будинку культури в одному із сіл Миколаївського району. Там 30-річна жінка отримала "надмірну увагу" від одного з нетверезих місцевих жителів.

За попередньою інформацією, 25-річний чоловік чіплявся до неї та навіть дістав ножа, щоб та "відповіла йому взаємністю". Жінка змогла відібрати зброю у "залицяльника" і завдала йому удару в живіт, що і стало причиною його смерті.

"Поліцейські доправили зловмисницю до відділення поліції, де слідчі затримали її у порядку ст. 208 КПК України", — йдеться у повідомленні.

За скоєне жінці загрожує до 15 років за ґратами.

Примітно, що формулювання, використані поліцейськими для написання цього повідомлення, викликали хвилю гніву в коментарях.

Зокрема, більшість вказали, що загрози ножем виглядають, як спроба зґвалтування, а не "надмірна увага".

Люди висловили свою думку у коментарях
Люди висловили свою думку у коментарях

Як повідомлялося раніше, у новорічну ніч у Польщі невідомі побили до смерті 47-річного українця. Наразі поліція шукає відповідальних за скоєння злочину та вже затримала 12 осіб, серед яких і його сусіди.

Теги:
#Миколаївська область #Поліція #Вбивство
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