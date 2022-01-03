Укр

"В мире диких животных": в Мариуполе мужчины справили нужду на катке, снимая видео

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
392
Каток в Мариуполе открыли ко Дню святого Николая Новость обновлена 03 января 2022, 09:07
Каток в Мариуполе открыли ко Дню святого Николая

Адекватность парней вызвала сомнения у пользователей сети

В Мариуполе Донецкой области двоим парням, видимо, не угодил каток, который открыли для горожан под открытым небом, и они справили нужду прямо на нем. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения, но и сами молодые люди не стеснялись снимать свой поступок на видео.

Соответствующими кадрами поделился Telegram-канал mdk.mrpl.

На видео видно, что все происходит в темное время суток. Сначала один из парней перелез через ограждение и справил на катке большую нужду. В это время его товарищ снимал все на камеру телефона. А когда первый из них вернулся, справлять малую нужду принялся и сам "оператор".

Поступок парней попал на камеры наблюдения
Поступок парней попал на камеры наблюдения

Можем предположить, что осуществляли затею товарищи не в совсем адекватном состоянии, поскольку на видео их заметно шатает. Были ли парни пьяны — остается лишь догадываться.

Видео происходящего не публикуем на сайте по этическим соображениям. Желающие могут посмотреть его по ссылке в Telegram-канале "Телеграфа".

Отметим, что каток, на котором два человека справили нужду, находится в самом центре Мариуполя прямо возле Драмтеатра.

Каток около Драмтеатра в Мариуполе открыли на новогодние праздники
Каток около Драмтеатра в Мариуполе открыли на новогодние праздники

Пользователи сети не оставили такое поведение парней без внимания. Некоторым действия молодых людей напомнили картину из мира животных, еще часть призвала наказать негодяев, а остальные не стеснялись выражений и критиковали неразумный поступок. Судя по комментариям местных жителей, рядом с катком находится общественный туалет, который всегда открыт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за аналогичный поступок в парке Киева молодого человека избили дубинками и задержали. Тогда мужчина пытался помочиться возле дерева.

Теги:
#Донецкая область #Мариуполь #Каток
Статистика коронавируса в Украине 3 января
Украина
Уровень смертности и госпитализаций после праздников начал расти: что с коронавирусом в Украине 3 января
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Статистика коронавируса в Украине 3 января
Уровень смертности и госпитализаций после праздников начал расти: что с коронавирусом в Украине 3 января
Дата публикации
Категория
Разговор с Байденом стал для Зеленского первым международным в 2022 году
Зеленский переговорил с Байденом: главное, что стоит об этом знать
Дата публикации
Категория
Из-за "Омикрона" многие страны решили ревакцинировать население
Защита от "Омикрона": бустерную дозу COVID-вакцины в Украине хотят разрешить всем желающим
Дата публикации
Категория
Украину ждет переломный 2022 год
Что будет с курсом доллара и ценами: астролог озвучила прогноз для Украины на 2022 год
Дата публикации
Категория
Отель "Европа" в Донецке до обрушения козырька
Визитка "русского мира": в Донецке завалило вход в некогда известный отель "Европа" (фото последствий)