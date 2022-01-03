"В мире диких животных": в Мариуполе мужчины справили нужду на катке, снимая видео

Адекватность парней вызвала сомнения у пользователей сети

В Мариуполе Донецкой области двоим парням, видимо, не угодил каток, который открыли для горожан под открытым небом, и они справили нужду прямо на нем. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения, но и сами молодые люди не стеснялись снимать свой поступок на видео.

Соответствующими кадрами поделился Telegram-канал mdk.mrpl.

На видео видно, что все происходит в темное время суток. Сначала один из парней перелез через ограждение и справил на катке большую нужду. В это время его товарищ снимал все на камеру телефона. А когда первый из них вернулся, справлять малую нужду принялся и сам "оператор".

Поступок парней попал на камеры наблюдения

Можем предположить, что осуществляли затею товарищи не в совсем адекватном состоянии, поскольку на видео их заметно шатает. Были ли парни пьяны — остается лишь догадываться.

Видео происходящего не публикуем на сайте по этическим соображениям. Желающие могут посмотреть его по ссылке в Telegram-канале "Телеграфа".

Отметим, что каток, на котором два человека справили нужду, находится в самом центре Мариуполя прямо возле Драмтеатра.

Каток около Драмтеатра в Мариуполе открыли на новогодние праздники

Пользователи сети не оставили такое поведение парней без внимания. Некоторым действия молодых людей напомнили картину из мира животных, еще часть призвала наказать негодяев, а остальные не стеснялись выражений и критиковали неразумный поступок. Судя по комментариям местных жителей, рядом с катком находится общественный туалет, который всегда открыт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за аналогичный поступок в парке Киева молодого человека избили дубинками и задержали. Тогда мужчина пытался помочиться возле дерева.