"У світі диких тварин": у Маріуполі чоловіки справили потребу на ковзанці, знімаючи відео

Адекватність хлопців викликала сумніви у користувачів мережі

У Маріуполі Донецької області двом хлопцям не сподобалася ковзанка, яку відкрили для городян просто неба, і вони справили потребу прямо на ній. Те, що відбувалося, зафіксували камери відеоспостереження, але й самі молоді люди не соромилися знімати свій вчинок на відео.

Відповідними кадрами поділився Telegram-канал mdk.mrpl.

На відео видно, що все відбувається у темну пору доби. Спочатку один із хлопців переліз через огорожу і справив на ковзанці велику потребу. У той час його товариш знімав усе на камеру телефону. А коли перший із них повернувся, справляти малу потребу взявся і сам "оператор".

Вчинок хлопців потрапив на камери спостереження

Можемо припустити, що здійснювали задум товариші не в зовсім адекватному стані, оскільки на відео їх помітно хитає. Чи були хлопці п’яні – залишається лише здогадуватися.

Відео того, що відбувалося, не публікуємо на сайті з етичних міркувань. Охочі можуть переглянути його за посиланням у Telegram-каналі "Телеграфу".

Зазначимо, що ковзанка, на якій двоє людей справили потребу, знаходиться в самому центрі Маріуполя прямо біля Драмтеатру.

Ковзанку біля Драмтеатру в Маріуполі відкрили на новорічні свята

Користувачі мережі не залишили таку поведінку хлопців поза увагою. Деяким дії молодих людей нагадали картину зі світу тварин, ще частина закликала покарати негідників, інші ж не соромилися виразів і критикували нерозумний вчинок. Судячи з коментарів місцевих жителів, поруч із катком знаходиться громадський туалет, який завжди відкритий.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за аналогічний вчинок у парку Києва молодика побили кийками та затримали. Тоді чоловік намагався помочитися біля дерева.