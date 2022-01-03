Рус

"У світі диких тварин": у Маріуполі чоловіки справили потребу на ковзанці, знімаючи відео

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
410
Ковзанку в Маріуполі відкрили до Дня святого Миколая Новина оновлена 03 січня 2022, 09:07
Ковзанку в Маріуполі відкрили до Дня святого Миколая

Адекватність хлопців викликала сумніви у користувачів мережі

У Маріуполі Донецької області двом хлопцям не сподобалася ковзанка, яку відкрили для городян просто неба, і вони справили потребу прямо на ній. Те, що відбувалося, зафіксували камери відеоспостереження, але й самі молоді люди не соромилися знімати свій вчинок на відео.

Відповідними кадрами поділився Telegram-канал mdk.mrpl.

На відео видно, що все відбувається у темну пору доби. Спочатку один із хлопців переліз через огорожу і справив на ковзанці велику потребу. У той час його товариш знімав усе на камеру телефону. А коли перший із них повернувся, справляти малу потребу взявся і сам "оператор".

Вчинок хлопців потрапив на камери спостереження
Вчинок хлопців потрапив на камери спостереження

Можемо припустити, що здійснювали задум товариші не в зовсім адекватному стані, оскільки на відео їх помітно хитає. Чи були хлопці п’яні – залишається лише здогадуватися.

Відео того, що відбувалося, не публікуємо на сайті з етичних міркувань. Охочі можуть переглянути його за посиланням у Telegram-каналі "Телеграфу".

Зазначимо, що ковзанка, на якій двоє людей справили потребу, знаходиться в самому центрі Маріуполя прямо біля Драмтеатру.

Ковзанку біля Драмтеатру в Маріуполі відкрили на новорічні свята
Ковзанку біля Драмтеатру в Маріуполі відкрили на новорічні свята

Користувачі мережі не залишили таку поведінку хлопців поза увагою. Деяким дії молодих людей нагадали картину зі світу тварин, ще частина закликала покарати негідників, інші ж не соромилися виразів і критикували нерозумний вчинок. Судячи з коментарів місцевих жителів, поруч із катком знаходиться громадський туалет, який завжди відкритий.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за аналогічний вчинок у парку Києва молодика побили кийками та затримали. Тоді чоловік намагався помочитися біля дерева.

Теги:
#Донецька область #Маріуполь #Ковзанка
Статистика коронавірусу в Україні 3 січня
Україна
Рівень смертності та госпіталізацій після свят почав рости: що з коронавірусом в Україні 3 січня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Статистика коронавірусу в Україні 3 січня
Рівень смертності та госпіталізацій після свят почав рости: що з коронавірусом в Україні 3 січня
Дата публікації
Категорія
Розмова з Байденом стала для Зеленського першою міжнародною у 2022 році
Зеленський переговорив із Байденом: головне, що варто про це знати
Дата публікації
Категорія
Через "Омікрон" багато країн вирішили ревакцинувати населення
Захист від "Омікрону": бустерну дозу COVID-вакцини в Україні хочуть дозволити всім охочим
Дата публікації
Категорія
На Україну чекає переломний 2022 рік
Що буде з курсом долара та цінами: астролог озвучила прогноз для України на 2022 рік
Дата публікації
Категорія
Готель "Європа" в Донецьку до обвалення козирка
Візитка "русского мира": у Донецьку завалило вхід у колись відомий готель "Європа" (фото наслідків)