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В Николаеве во время смертельной аварии погибли два человека, еще один — в больнице (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Николаевские следователи разыскивают очевидцев и свидетелей смертельной аварии Новость обновлена 03 января 2022, 16:39
Николаевские следователи разыскивают очевидцев и свидетелей смертельной аварии

В результате ДТП травмированы три человека, двое из них — смертельно

На одной из улиц города Николаева в понедельник, 3 января, произошло смертельное ДТП с участием автомобилей BMW и Hyundai. Сейчас правоохранительные органы пытаются разыскать очевидцев происшествия, чтобы подробно воспроизвести все обстоятельства аварии.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции области, авария произошла около 00:32 на улице Генерала Карпенко. В результате мощного удара автомобиль BMW отбросило на обочину, где он протаранил дерево.

Карта города с отметкой, где произошло ДТП
Карта города с отметкой, где произошло ДТП

Согласно имеющейся информации, в результате дорожно-транспортного происшествия 38-летний водитель и 32-летняя пассажирка BMW получили травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью, в результате чего погибли прямо на месте автопроисшествия. Еще одна 38-летняя пассажирка этого же транспортного средства госпитализирована в медучреждение.

Дорожно-транспортное происшествие на одной из улиц Николаева
Дорожно-транспортное происшествие на одной из улиц Николаева

Водитель и пассажир Hyundai не пострадали.

По указанному факту правоохранительные органы начали следствие, и в рамках уголовного производства выясняют все обстоятельства гибели людей.

Также в полиции призывают помочь следствию всех небезразличных, кто в этот вечер стал случайным свидетелем смертельного происшествия. Об имеющихся сведениях жителей города просят сообщить в ближайший участок полиции или по телефонам 063-426-23-32, 102.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Николаеве к 15 годам лишения свободы могут осудить женщину, которая зарезала своего поклонника, пытаясь защитить себя. Нетрезвый мужчина систематически приставал к 30-летней жительнице города и даже угрожал ей расправой, требуя от нее взаимности.

Теги:
#ДТП #Николаев #Авария #Полиция #ГУНП
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