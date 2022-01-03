У Миколаєві під час смертельної аварії загинуло двоє людей, ще одна - в лікарні (фото)

В результаті ДТП травмовано троє людей, двоєз них — смертельно

На одній з вулиць міста Миколаєва у понеділок, 3 січня, сталася смертельна дорожньо-траспортна пригода за участі автомобілів BMW та Hyundai. Зараз правоохоронні органи намагаються розшукати очевидців автопригоди, аби детально відтворити всі обставини аварії.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції області, аварія трапилася близько 00:32 на вулиці Генерала Карпенка. В результаті потужного удару автомобіль BMW відкинуло на узбіччя, де він протаранив дерево.

Карта міста з позначкою, де сталася ДТП

Згідно з наявною інформацією, в результаті дорожньо-транспортної пригоди 38-річний водій та 32-річна пасажирка BMW отримали травми, що виявилися несумісними із життям, тож загинули прямо на місці автоподії. Ще одну 38-річну пасажирку цього ж транспортного засобу госпіталізовано до медзакладу.

Дорожньо-транспортна пригода на одній з вулиць Миколаєва

Водій та пасажир Hyundai не постраждали.

За вказаним фактом правоохоронні органи розпочали слідство і в рамках кримінального провадження з'ясовують всі обставини загибелі людей.

Також у поліції закликають допомогти слідству усіх небайдужих, хто цього вечора став випадковим свідком смертельної автопригоди. Про наявні відомості жителів міста просять повідомити до найближчого відділку поліції або за номерами телефонів 063-426-23-32, 102.

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