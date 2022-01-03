На Донетчине нашли мертвым молодого солдата: среди версий рассматривают убийство

Военнослужащий получил несовместимое с жизнью ранение в голову.

В Донецкой области был найден мертвым военнослужащий ВСУ 2001 года рождения. Предварительная причина смерти — самоубийство.

Об этом информирует пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах объединенных сил.

Отмечается, что военнослужащий родом из пгт. Нововасиловка, что в Запорожской области.

Согласно предварительным данным, военнослужащий проходил службу по контракту в качестве механика-водителя медпункта первого механизированного батальона в одной из воинских частей. Смерть наступила вследствие выстрела в голову из собственного штатного оружия.

По факту происшествия открыто уголовное дело по статье 115 (умышленное убийство). В настоящее время рассматриваются версии об убийстве, доведении до самоубийства, а также о неосторожном обращении с оружием.

В настоящее время ведутся следственные действия, все детали происшествия устанавливаются.

Как сообщалось ранее, 1 января на Донбассе скончался 20-летний военнослужащий из Житомирской области. Он был тяжело ранен вражеским снайпером еще 27 декабря, после чего его доставили в госпиталь в Харьков, однако врачам спасти его жизнь не удалось.