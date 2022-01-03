На Донеччині знайшли мертвим молодого солдата: серед версій розглядають убивство

Військовослужбовець отримав несумісне з життям поранення в голову.

У Донецькій області було знайдено мертвим військовослужбовця ЗСУ 2001 року народження. Попередня причина смерті – самогубство.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сферах об’єднаних сил.

Наголошується, що військовослужбовець родом зі смт Нововасилівка, що у Запорізькій області.

Згідно з попередніми даними, військовослужбовець проходив службу за контрактом як механік-водій медпункту першого механізованого батальйону в одній з військових частин. Смерть настала внаслідок пострілу в голову із власної штатної зброї.

За фактом події відкрито кримінальну справу за статтею 115 (навмисне вбивство). В цей час розглядаються версії про вбивство, доведення до самогубства, а також про необережне поводження зі зброєю.

Зараз ведуться слідчі дії, всі деталі події встановлюються.

Як повідомлялося раніше, 1 січня на Донбасі помер 20-річний військовослужбовець із Житомирської області. Він був тяжко поранений ворожим снайпером ще 27 грудня, після чого його доправили до шпиталю до Харкова, проте лікарям врятувати його життя не вдалося.