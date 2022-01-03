В Херсоне мужчина упал и впал в кому посреди улицы

Поначалу предполагалось, что мужчину сильно побили.

В Херсоне посреди 5-й улицы Веревчина обнаружили мужчину без сознания. Благо очевидцы не смогли пройти мимо и вызвали к месту врачей.

Об этом информирует местное издание Херсон Life.

Отмечается, что изначально очевидцы подумали, что мужчину сильно побили, однако оказалось, что дело в другом.

40-летний мужчина ранее перенес черепно-мозговую травму и тогда ему понадобилась трепанация черепа. После этого врачи предупредили его о тяжелых последствиях в случае повторных падений.

Однако в этот раз из-за стечения обстоятельств ему не удалось избежать проблем. От удара о землю последствия первой травмы дали о себе знать, после чего мужчина впал в кому.

Прибывшие на место врачи диагностировали у него ушиб головного мозга и еще одну черепно-мозговую травму. В сообщении указано, что свидетели происшествия не смогли привести его в чувство. Все на что ему хватило сил это плотнее закутаться в курточку.

Пострадавшего увезли в госпиталь врачи "скорой помощи".

Место происшествия на карте

Как сообщалось ранее, в селе Виноградово в Херсонской области 42-летний мужчина во время празднования Нового года заметно переборщил с алкоголем и впал в "белую горячку", а после скончался в машине "скорой помощи".