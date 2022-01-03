У Херсоні чоловік упав і впав у кому посеред вулиці

Спочатку очевидці подумали, що чоловіка сильно побили.

У Херсоні посеред 5-ї вулиці Веревчина виявили чоловіка непритомний. Добре, що очевидці не змогли пройти повз і викликали до місця лікарів.

Про це повідомляє місцеве видання Херсон Life.

Зазначається, що спочатку очевидці подумали, що чоловіка сильно побили, проте виявилося, що справа інша.

40-річний чоловік раніше переніс черепно-мозкову травму, і тоді йому знадобилася трепанація черепа. Після цього лікарі попередили його про тяжкі наслідки у разі повторного падіння.

Однак цього разу через збіг обставин йому не вдалося уникнути проблем. Від удару об землю наслідки першої травми дали знати, після чого чоловік впав у кому.

Лікарі, що прибули на місце, діагностували у нього забій головного мозку і ще одну черепно-мозкову травму. У повідомленні вказано, що свідки події не змогли привести його до тями. Все на що йому вистачило сил це щільніше закутатись у курточку.

Постраждалого відвезли до шпиталю лікарі "швидкої допомоги".

Місце події на карті

Як повідомлялося раніше, у селі Виноградове на Херсонщині 42-річний чоловік під час святкування Нового року помітно переборщив з алкоголем і впав у "білу гарячку", а потім помер у машині "швидкої допомоги".