Досвяткувався: на Херсонщині чоловік помер від передозування самогоном
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Святкування Нового року затягнулося на кілька днів, що й стало фатальним
На Херсонщині, перебравши з алкогольними напоями, помер мешканець села Виноградове. Він святкував прихід Нового 2022 кілька днів поспіль, і це призвело до сумних наслідків.
Подробиці передає видання "Новий день", посилаючись на інформацію Херсонського обласного терцентру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Загиблому було лише 42 роки. Він помер на руках у лікарів в машині "швидкої допомоги". Окрім загального передозування алкоголем, у чоловіка діагностували "білу гарячку".
Втім, як зазначають фахівці, останній діагноз дозволяв його врятувати — такі інциденти на Новий рік вже звичні для українських наркологів. Проте справжньою причиною загибелі став неякісний самогон, який житель Виноградового також вирішив спробувати на честь свята. Звідки у чоловіка взявся цей алкоголь, невідомо.
Новорічні свята — це не лише радість та щасливі емоції, а й значне збільшення кількості надзвичайних подій. Лише за перші кілька днів січня 2022 року стало відомо про смерть українця під час святкової вечірки у Польщі, а також буйство компанії "під шофе" в одному із супермаркетів Харкові.
Крім цього, "Телеграф" розповідав, що в Херсоні невідомі накинулися з кулаками на депутата через зауваження щодо використання петард.
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