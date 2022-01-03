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Досвяткувався: на Херсонщині чоловік помер від передозування самогоном

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Тяжкий стан посилювався наявністю "білої гарячки" Новина оновлена 03 січня 2022, 13:29
Тяжкий стан посилювався наявністю "білої гарячки"

Святкування Нового року затягнулося на кілька днів, що й стало фатальним

На Херсонщині, перебравши з алкогольними напоями, помер мешканець села Виноградове. Він святкував прихід Нового 2022 кілька днів поспіль, і це призвело до сумних наслідків.

Подробиці передає видання "Новий день", посилаючись на інформацію Херсонського обласного терцентру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Загиблому було лише 42 роки. Він помер на руках у лікарів в машині "швидкої допомоги". Окрім загального передозування алкоголем, у чоловіка діагностували "білу гарячку".

Втім, як зазначають фахівці, останній діагноз дозволяв його врятувати — такі інциденти на Новий рік вже звичні для українських наркологів. Проте справжньою причиною загибелі став неякісний самогон, який житель Виноградового також вирішив спробувати на честь свята. Звідки у чоловіка взявся цей алкоголь, невідомо.

Новорічні свята — це не лише радість та щасливі емоції, а й значне збільшення кількості надзвичайних подій. Лише за перші кілька днів січня 2022 року стало відомо про смерть українця під час святкової вечірки у Польщі, а також буйство компанії "під шофе" в одному із супермаркетів Харкові.

Крім цього, "Телеграф" розповідав, що в Херсоні невідомі накинулися з кулаками на депутата через зауваження щодо використання петард.

Теги:
#Алкоголь #Херсонська область #Смерть #Новий рік #Передозування
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