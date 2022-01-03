Допраздновался: на Херсонщине мужчина скончался от передозировки самогоном

Празднование Нового года затянулось на несколько дней, что и стало фатальным

В Херсонской области, перебрав с алкогольными напитками, умер житель села Виноградово. Он праздновал приход Нового 2022 года несколько дней подряд, и это привело к печальным последствиям.

Подробности передает издание "Новый день", ссылаясь на информацию Херсонского областного терцентра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Погибшему было всего 42 года. Он скончался на руках у врачей в машине "скорой помощи". Кроме общей передозировки алкоголем, у мужчины диагностировали "белую горячку".

Впрочем, как отмечают специалисты, последний диагноз позволял его спасти — такие инциденты в Новый год уже привычны для украинских наркологов. Однако настоящей причиной гибели стал некачественный самогон, который житель Виноградово также решил попробовать в честь праздника. Откуда у мужчины взялся этот алкоголь, неизвестно.

Новогодние праздники — это не только радость и счастливые эмоции, но и значительное увеличение количества чрезвычайных происшествий. Только за первые несколько дней января 2022 года стало известно о смерти украинца во время праздничной вечеринки в Польше, а также буйстве компании "под шофе" в одном из супермаркетов Харькове.

Помимо этого "Телеграф" рассказывал, что в Херсоне неизвестные накинулись с кулаками на депутата из-за замечания об использовании петард.