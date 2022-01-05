На Донбассе разведчик избил и душил свою подчиненную: что известно

Агрессивный офицер сейчас находится на гаупвахте

В Донецкой области под стражу взяли офицера отдела разведки, который издевался над своей подчиненной: мужчина избивал и душил женщину из-за того, что ему не понравилось ее поведение.

Как сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, старший лейтенант, обоснованно подозреваемый в нанесении телесных повреждений своей же подчиненной, уже получил уведомление о подозрении согласно части 4 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины.

В рамках следствия было установлено, что на территории одной из воинских частей города, офицер, раздраженный поведением женщины-матроса, схватил её за шею и начал душить. Затем неадекват ударил ее по лицу и голове.

Следовательно, детально рассмотрев имеющуюся информацию, суд принял решение избрать к старшему лейтенанту пресечение в виде содержания под стражей в течение 60 суток.

Досудебное расследование по факту избиения старшего матроса продолжается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на одном из заводов в Мариуполе нашли тела троих парней. Трупы молодых мужчин обнаружили в цехе, который готовили к демонтажу. Каким образом тела оказались на территории завода и что стало причиной смерти всех будут устанавливаться следователями.