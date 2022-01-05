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На Донбасі розвідник побив та душив свою підлеглу: що відомо

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Старший лейтенант проявив агресію до жінки Новина оновлена 05 січня 2022, 11:17
Старший лейтенант проявив агресію до жінки

Агресивний офіцер наразі перебуває на гаупвахті

На Донеччині під варту взяли офіцера відділу розвідки, який знущався зі своєї підлеглої: чоловік бив і душив жінку через те, що йому не сподобалась її поведінка.

Як повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил, старший лейтенант, якого обґрунтовано підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень підлеглій, вже отримав повідомлення про підозру згідно з частиною 4 статті 426-1 Кримінального кодексу України.

В рамках слідства було з'ясовано, що на території однієї з військових частин міста, роздратований поведінкою старшого матроса — своєї підлеглої, схопив жінку за шию та почав душити. Опісля старший лейтенант вдарив її в обличчя та по голові.

Відтак, детально ознайомившись з наявною інформацією, суд прийняв рішення обрати до офіцера запобіжний захід у вигляді тримання під вартою упродовж 60 діб.

Досудове розслідування за фактом побиття старшого матроса триває.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на одному з заводів у Маріуполі знайшли тіла трьох хлопців. Трупи молодих чоловіків виявили у цеху, який готували до демонтажу. Яким чином тіла опинилися на території заводу та що стало причиною смерті усіх встановлюватимуть слідчі.

Теги:
#Прокуратура #Побиття #Маріуполь #Офіцер #Жінка
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