На Донбасі розвідник побив та душив свою підлеглу: що відомо

Агресивний офіцер наразі перебуває на гаупвахті

На Донеччині під варту взяли офіцера відділу розвідки, який знущався зі своєї підлеглої: чоловік бив і душив жінку через те, що йому не сподобалась її поведінка.

Як повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил, старший лейтенант, якого обґрунтовано підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень підлеглій, вже отримав повідомлення про підозру згідно з частиною 4 статті 426-1 Кримінального кодексу України.

В рамках слідства було з'ясовано, що на території однієї з військових частин міста, роздратований поведінкою старшого матроса — своєї підлеглої, схопив жінку за шию та почав душити. Опісля старший лейтенант вдарив її в обличчя та по голові.

Відтак, детально ознайомившись з наявною інформацією, суд прийняв рішення обрати до офіцера запобіжний захід у вигляді тримання під вартою упродовж 60 діб.

Досудове розслідування за фактом побиття старшого матроса триває.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на одному з заводів у Маріуполі знайшли тіла трьох хлопців. Трупи молодих чоловіків виявили у цеху, який готували до демонтажу. Яким чином тіла опинилися на території заводу та що стало причиною смерті усіх встановлюватимуть слідчі.