Кони погибли, люди в больнице: на Ровенщине восемь человек пострадали в ДТП (фото)

Среди пострадавших — двое детей.

В Ровенской области возле города Костополь столкнулись легковое авто и телега, запряженная лошадьми. Оба коня в ДТП погибли, а люди из авто и гужевого транспорта пострадали. Авария произошла 5 января вечером.

Об этом сообщил Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.

Как рассказали медики, четверых пострадавших из телеги от удара машины выбросило из транспорта. Для того, чтобы оказать помощь всем раненым, понадобилось три бригады скорой помощи.

Легковушка сильно искорежена в ДТП

В телеге были четверо мужчин. Их госпитализировали в Ровенскую центральную городскую больницу. Двое в тяжелом состоянии, у них обоих закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, лица. У двух других — сотрясение, ушибы, закрытая ЧМТ.

В легковушке были двое детей и двое взрослых. У детей предварительно закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение, у мужчины и женщины к этим диагнозам — гематомы и ушибы лица. Прострадавшую семью также доставили в больницу в Ровно.

Предварительно виновником ДТП стал водитель телеги, который ехал со стороны Сарн в направлении Ровно по обочине полосы встречного движения. Он хотел повернуть направо, но выехал на проезжую часть и столкнулся с автомобилем Renault Mеgane, который ехал в ту же сторону. Видео последствий аварии доступно по ссылке 18+.

"Телеграф" ранее писал про аварию под Харьковом со скорой помощью — есть жертвы.