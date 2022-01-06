Коні загинули, люди у лікарні: на Рівненщині вісім людей постраждали у ДТП (фото)

Серед постраждалих – двоє дітей.

На Рівненщині біля міста Костопіль зіткнулися легкове авто та віз, запряжений кіньми. Обидва коні в ДТП загинули, а люди з авто та гужового транспорту постраждали. Аварія сталася 5 січня увечері.

Про це повідомив Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

Як розповіли медики, чотирьох постраждалих з воза від удару машини викинуло з транспорту. Для того, щоб допомогти всім пораненим, знадобилося три бригади швидкої допомоги.

Легковик сильно покручений у ДТП

У возі було четверо чоловіків. Їх госпіталізували до Рівненської центральної міської лікарні. Двоє у тяжкому стані, у них обох закрита черепно-мозкова травма, забій мозку, обличчя. У двох інших — струс, забиті місця, закрита ЧМТ.

У легковику були двоє дітей та двоє дорослих. У дітей попередньо закрита черепно-мозкова травма та струс, у чоловіка та жінки до цих діагнозів – гематоми та забої обличчя. Постраждалу сім’ю також доправили до лікарні у Рівному.

Попередньо винуватцем ДТП став водій воза, який їхав з боку Сарн у напрямку Рівного узбіччям смуги зустрічного руху. Він хотів повернути праворуч, але виїхав на проїжджу частину і зіштовхнувся з автомобілем Renault Mеgane, який їхав у той самий бік. Відео наслідків аварії доступне за посиланням 18+.

"Телеграф" раніше писав про аварію під Харковом із швидкою допомогою — є жертви.