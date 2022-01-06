Бензин вытекал просто на дорогу: автоцистерна попала в ДТП и опрокинулась в Тернопольщине (фото)
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Жителей домов, расположенных на близлежащих улицах, оперативно эвакуировали с потенциально опасной территории
В среду, 05 января, на трассе в Тернопольской области перевернулась автоцистерна с бензином. В результате опрокидывания транспортного средства все горючее вылилось на обочину дороги. Была угроза взрыва.
Как сообщает прессцентр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла около 20:20 на автодороге "Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече", в селе Нагирянка Нагирянской, что в Чортковском районе.
Для того чтобы предотвратить пожар и взрыв, чрезвычайники оперативно прибыли на место происшествия.
Первоначально специалисты ГСЧС создали пенную подушку и совершили обвал из песка для того, что ограничить дальнейшее растекание бензина. В свою очередь представители здешней администрации провели эвакуацию 10 человек, проживающих в домах на прилегающих к месту ДТП улицах.
За ними в спасательную операцию "включились" специалисты здешнего РЭС, перекрыв подачу электричества на прилегающих улицах.
Благодаря оперативным и слаженным силам спасатели быстро откачали горючее и поместили его в резервную автоцистерну. Всего к ликвидации чрезвычайного происшествия были привлечены 20 бойцов Службы спасения и 4 спецавтомобиля.
Также отмечается, что место аварии чрезвычайники оставлять не спешат и продолжают дежурить на месте происшествия.
Ранее "Телеграф" сообщал, как во Львовской области фура "влетела" в пассажирский автобус, салон которого был полностью наполнен людьми. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек. Среди них шесть пассажиров и водитель.
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