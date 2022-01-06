Бензин вытекал просто на дорогу: автоцистерна попала в ДТП и опрокинулась в Тернопольщине (фото)

Жителей домов, расположенных на близлежащих улицах, оперативно эвакуировали с потенциально опасной территории

В среду, 05 января, на трассе в Тернопольской области перевернулась автоцистерна с бензином. В результате опрокидывания транспортного средства все горючее вылилось на обочину дороги. Была угроза взрыва.

Как сообщает прессцентр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла около 20:20 на автодороге "Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече", в селе Нагирянка Нагирянской, что в Чортковском районе.

Cриншот карты с отметкой, где произошла авария

Для того чтобы предотвратить пожар и взрыв, чрезвычайники оперативно прибыли на место происшествия.

Бойцы Службы "101" ликвидируют последствия ДТП

Первоначально специалисты ГСЧС создали пенную подушку и совершили обвал из песка для того, что ограничить дальнейшее растекание бензина. В свою очередь представители здешней администрации провели эвакуацию 10 человек, проживающих в домах на прилегающих к месту ДТП улицах.

Из близлежащих домов эвакуировали людей

За ними в спасательную операцию "включились" специалисты здешнего РЭС, перекрыв подачу электричества на прилегающих улицах.

Благодаря оперативным и слаженным силам спасатели быстро откачали горючее и поместили его в резервную автоцистерну. Всего к ликвидации чрезвычайного происшествия были привлечены 20 бойцов Службы спасения и 4 спецавтомобиля.

На улице полностью перекрыли подачу элетрики, чтобы предотвратить возможный взрыв

Также отмечается, что место аварии чрезвычайники оставлять не спешат и продолжают дежурить на месте происшествия.

Бойцы ГСЧС откачивают горючее в запасную цистерну

Ранее "Телеграф" сообщал, как во Львовской области фура "влетела" в пассажирский автобус, салон которого был полностью наполнен людьми. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек. Среди них шесть пассажиров и водитель.