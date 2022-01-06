Рус

Бензин витікав просто на дорогу: автоцистерна потрапила у ДТП та перекинулася на Тернопільщині (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
5
Фахівці ДСНС залучались до ліквідації наслідків ДТП Новина оновлена 06 січня 2022, 10:30
Фахівці ДСНС залучались до ліквідації наслідків ДТП

Жителів будинків, розташованих на прилеглих вулицях, оперативно евакуювали з потенційно небезпечної території

У середу, 05 січня, на трасі в Тернопільській області перекинулась автоцистерна з бензином. В результаті перекидання транспортного засобу все пальне вилилось на узбіччя дороги. Існувала загроза вибуху.

Як повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, аварія трапилася близько 20:20 на автодорозі "Доманове — Ковель — Чернівці – Тереблече", у селі Нагірянка Нагірянської, що в Чортківському районі.

Cріншот карти із позначкою, де сталася аварія
Cріншот карти із позначкою, де сталася аварія

Для того, аби запобігти виникненню пожежі та вибуху, надзвичайники оперативно прибули на місце автопригоди.

Бійці Служби "101" ліквідовують наслідки ДТП
Бійці Служби "101" ліквідовують наслідки ДТП

Першочергово фахівці ДСНС створили пінну подушку та здійснили обвалування з піску для того, що обмежити подальше розтікання бензину. Своєю чергою представники тутешньої адміністрації провели евакуацію 10 людей, які проживають у будинках на прилеглих до місця ДТП вулицях.

З прилеглих будинків евакуювали людей
З прилеглих будинків евакуювали людей

Тим часом фахівці тутешнього РЕМу відключили подачу електрики.

Завдяки оперативним та злагодженим силам рятувальники швидко відкачали пальне та помістили його до резервної автоцистерни. Загалом до ліквідації надзвичайної події було залучено 20 бійців Служби порятунку та 4 спецавтомобілі.

На вулиці повністю перекрили подачу елетрики, аби запобігти мовірному вибухуй
На вулиці повністю перекрили подачу елетрики, аби запобігти мовірному вибухуй

Також зазначається, що місце аварії надзвичайники залишати не поспішають і продовжують чергувати на місці події.

Бійці ДСНС відкачують пальне до запасної цистерни
Бійці ДСНС відкачують пальне до запасної цистерни

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Львівській області фура "влетіла"в пасажирський автобус, салон якого був вщент наповнений людьми. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали семеро людей. Серед них шість пасажирів та водій.

Теги:
#ДТП #Аварія #Пальне #Цистерна #ДСНС #Фура
Шевченко знаходиться в Нур-Султані (Астані)
Політика
"Навести порядок": колишній "слуга народу" Шевченко поїхав до Казахстану та підтримав введення військ РФ (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Шевченко знаходиться в Нур-Султані (Астані)
"Навести порядок": колишній "слуга народу" Шевченко поїхав до Казахстану та підтримав введення військ РФ (відео)
Дата публікації
Категорія
Переддень Різдва Христового 2022
Різдвяний Святвечір 6 січня: прикмети та що заборонено робити у цей день
Дата публікації
Категорія
"Місіс Крим 2021" — Ганна Малоземова
"Бо нефіг": переможницю "Місіс Крим" не пустили до США на конкурс краси
Дата публікації
Категорія
Аварія сталася близько 18:00
Коні загинули, люди у лікарні: на Рівненщині вісім людей постраждали у ДТП (фото)
Дата публікації
Категорія
Протести в Казахстані розпочалися 2 січня 2022 року
Росія вводить війська в Казахстан: що відбувається в найбільших містах країни (онлайн)