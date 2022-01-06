Бензин витікав просто на дорогу: автоцистерна потрапила у ДТП та перекинулася на Тернопільщині (фото)

Жителів будинків, розташованих на прилеглих вулицях, оперативно евакуювали з потенційно небезпечної території

У середу, 05 січня, на трасі в Тернопільській області перекинулась автоцистерна з бензином. В результаті перекидання транспортного засобу все пальне вилилось на узбіччя дороги. Існувала загроза вибуху.

Як повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, аварія трапилася близько 20:20 на автодорозі "Доманове — Ковель — Чернівці – Тереблече", у селі Нагірянка Нагірянської, що в Чортківському районі.

Cріншот карти із позначкою, де сталася аварія

Для того, аби запобігти виникненню пожежі та вибуху, надзвичайники оперативно прибули на місце автопригоди.

Бійці Служби "101" ліквідовують наслідки ДТП

Першочергово фахівці ДСНС створили пінну подушку та здійснили обвалування з піску для того, що обмежити подальше розтікання бензину. Своєю чергою представники тутешньої адміністрації провели евакуацію 10 людей, які проживають у будинках на прилеглих до місця ДТП вулицях.

З прилеглих будинків евакуювали людей

Тим часом фахівці тутешнього РЕМу відключили подачу електрики.

Завдяки оперативним та злагодженим силам рятувальники швидко відкачали пальне та помістили його до резервної автоцистерни. Загалом до ліквідації надзвичайної події було залучено 20 бійців Служби порятунку та 4 спецавтомобілі.

На вулиці повністю перекрили подачу елетрики, аби запобігти мовірному вибухуй

Також зазначається, що місце аварії надзвичайники залишати не поспішають і продовжують чергувати на місці події.

Бійці ДСНС відкачують пальне до запасної цистерни

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Львівській області фура "влетіла"в пасажирський автобус, салон якого був вщент наповнений людьми. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали семеро людей. Серед них шість пасажирів та водій.