Под Киевом третьи сутки разыскивают пропавшего в заливе Днепра рыбака (фото, видео)
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Усиленные поиски продолжаются уже третьи сутки
На Киевщине несколько дней подряд пытаются разыскать безвестно исчезнувшего мужчину, который ушел из дома еще 3 января. К поискам привлечены бойцы ГСЧС, волонтеры и водолазы.
Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, разыскиваемый житель столицы отправился рыбачить на реку Днепр в село Осещина, что под Киевом. И уже через несколько часов связь с ним была утрачена.
Сегодня, 6 января, поиски 64-летнего мужчины продолжаются. На месте происшествия работает группа водолазов и пять спасателей Службы ГСЧС. С воздуха территорию осматривают с помощью квадрокоптера.
Согласно предварительной информации, житель города Киева Сергей Дубас после Нового года уехал на рыбалку. Точное место, где собирался остановиться, близким не сообщал. Впоследствии семья безвестно исчезнувшего самостоятельно нашла в селе автомобиль мужчины и сообщила обо всем в спецслужбы.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в Харькове был найден 27-летний житель Салтовского района, который пропал без вести еще 30 декабря. Мужчина исчез по дороге домой и на связь ни с родными, ни со знакомыми не выходил в течение целой недели. К счастью, поиски завершились успешно и разыскиваемого нашли живым и невредимым.
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