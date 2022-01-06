Под Киевом третьи сутки разыскивают пропавшего в заливе Днепра рыбака (фото, видео)

Усиленные поиски продолжаются уже третьи сутки

На Киевщине несколько дней подряд пытаются разыскать безвестно исчезнувшего мужчину, который ушел из дома еще 3 января. К поискам привлечены бойцы ГСЧС, волонтеры и водолазы.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, разыскиваемый житель столицы отправился рыбачить на реку Днепр в село Осещина, что под Киевом. И уже через несколько часов связь с ним была утрачена.

Карта с пометкой последнего места нахождения разыскиваемого

Сегодня, 6 января, поиски 64-летнего мужчины продолжаются. На месте происшествия работает группа водолазов и пять спасателей Службы ГСЧС. С воздуха территорию осматривают с помощью квадрокоптера.

Розыск безвестно пропавшего рыбака под Киевом

Сейчас на месте происшествия работают водолазы и бойцы ГСЧС

Согласно предварительной информации, житель города Киева Сергей Дубас после Нового года уехал на рыбалку. Точное место, где собирался остановиться, близким не сообщал. Впоследствии семья безвестно исчезнувшего самостоятельно нашла в селе автомобиль мужчины и сообщила обо всем в спецслужбы.

Поисковая операция на реке в Киевской области

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Харькове был найден 27-летний житель Салтовского района, который пропал без вести еще 30 декабря. Мужчина исчез по дороге домой и на связь ни с родными, ни со знакомыми не выходил в течение целой недели. К счастью, поиски завершились успешно и разыскиваемого нашли живым и невредимым.