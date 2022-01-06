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Під Києвом третю добу розшукують рибалку, який зник в затоці Дніпра (фото, відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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У затоці Дніпра шукають рибалку Новина оновлена 06 січня 2022, 13:14
У затоці Дніпра шукають рибалку

Посилені пошуки тривають вже третю добу

На Київщині упродовж кількох днів намагаються розшукати безвісно зниклого чоловіка, який пішов з дому ще 3 січня. До пошуків залучені бійці ДСНС, волонтери та водолази.

Як повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, розшукуваний житель столиці вирушив рибалити на річку Дніпро до села Осещина, що під Києвом. І вже за кілька годин зв'язок із ним було втрачено.

Карта із позначкою останнього місця знаходження розшукуваного
Карта із позначкою останнього місця знаходження розшукуваного

Станом на сьогодні, 6 січня, пошуки 64-річного чоловіка продовжено. На місці події працює група водолазів та п'ять рятувальників Служби ДСНС. З повітря територію оглядають за допомогою квадрокоптера.

Розшук безвісно зниклого рибалки під Києвом
Розшук безвісно зниклого рибалки під Києвом
Зараз на місці події працюють водолази та бійці ДСНС
Зараз на місці події працюють водолази та бійці ДСНС

Згідно з попередньою інформацією, житель міста Києва Сергій Дубас після Нового року поїхав на рибалку. Точне місце, де збирався зупинитися близьким не повідомляв. Згодом родина безвісно зниклого самостійно знайшла у селі автомобіль чоловіка.

Пошукова операція на річці в Київськй області

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Харкові знайшли 27-річного жителя Салтівського району, який безвісно пропав ще 30 грудня. Чоловік зник по дорозі додому і на зв'язок ані з рідними, ані зі знайомими не виходив впродовж цілого тижня. На щастя, пошуки завершилися успішно і розшукуваного знайшли живим і неушкодженим.

Теги:
#Київська область #Річка #ДСНС #Водолази #Рибалка #Потопельник
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