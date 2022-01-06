Під Києвом третю добу розшукують рибалку, який зник в затоці Дніпра (фото, відео)

Посилені пошуки тривають вже третю добу

На Київщині упродовж кількох днів намагаються розшукати безвісно зниклого чоловіка, який пішов з дому ще 3 січня. До пошуків залучені бійці ДСНС, волонтери та водолази.

Як повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, розшукуваний житель столиці вирушив рибалити на річку Дніпро до села Осещина, що під Києвом. І вже за кілька годин зв'язок із ним було втрачено.

Карта із позначкою останнього місця знаходження розшукуваного

Станом на сьогодні, 6 січня, пошуки 64-річного чоловіка продовжено. На місці події працює група водолазів та п'ять рятувальників Служби ДСНС. З повітря територію оглядають за допомогою квадрокоптера.

Розшук безвісно зниклого рибалки під Києвом

Зараз на місці події працюють водолази та бійці ДСНС

Згідно з попередньою інформацією, житель міста Києва Сергій Дубас після Нового року поїхав на рибалку. Точне місце, де збирався зупинитися близьким не повідомляв. Згодом родина безвісно зниклого самостійно знайшла у селі автомобіль чоловіка.

Пошукова операція на річці в Київськй області

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Харкові знайшли 27-річного жителя Салтівського району, який безвісно пропав ще 30 грудня. Чоловік зник по дорозі додому і на зв'язок ані з рідними, ані зі знайомими не виходив впродовж цілого тижня. На щастя, пошуки завершилися успішно і розшукуваного знайшли живим і неушкодженим.