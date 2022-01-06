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Сразу пять машин столкнулись под Житомиром: есть пострадавшие, дорога перекрыта (фото)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Пять автомобилей столкнулись под Житомиром
Пять автомобилей столкнулись под Житомиром

Движение возле места происшествия серьезно осложнено.

Возле села Сингуры, что неподалеку от Житомира, произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей.

Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции области.

Отмечается, что столкновение произошло на дороге Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский. Как произошла авария правоохранители не сообщили, однако на фото с места происшествия видно, что два автомобиля серьезно пострадали от столкновения. Вероятно, что они въехали в лоб друг другу.

В полиции сообщили, что есть пострадавшие, но об их количестве и тяжести травм информации пока не поступало.

В настоящее время возле места происшествия осложнено движение. В частности перекрыты две полосы дороги по направлению к Бердичеву, а в сторону Житомира движение осуществляется по одной полосе.

На месте происшествия работают правоохранители и следователи, которые устанавливают все детали происшествия.

Место ДТП на карте
Место ДТП на карте

Как сообщалось ранее, в Ровенской области возле города Костополь легковушка въехала в гужевую повозку, что обернулось смертью двух лошадей и травмами для восьми людей. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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#ДТП #Полиция #Житомирская область
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