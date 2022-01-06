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Відразу п’ять машин зіткнулися під Житомиром: є постраждалі, дорога перекрита (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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П’ять автомобілів зіткнулися під Житомиром Новина оновлена 06 січня 2022, 19:42
П’ять автомобілів зіткнулися під Житомиром

Рух біля місця події серйозно ускладнений.

Біля села Сінгури, що неподалік Житомира, сталася масштабна ДТП за участю п’яти автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції області.

Наголошується, що зіткнення сталося на дорозі Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський. Як сталася аварія, правоохоронці не повідомили, проте на фото з місця події видно, що два автомобілі серйозно постраждали від зіткнення. Ймовірно, вони в’їхали в чоло один одному.

У поліції повідомили, що є постраждалі, але про їхню кількість та тяжкість травм інформації поки що не надходило.

Наразі біля місця події ускладнено рух. Зокрема, перекрито дві смуги дороги у напрямку до Бердичева, а в бік Житомира рух здійснюється по одній смузі.

На місці події працюють правоохоронці та слідчі, які встановлюють усі деталі події.

Місце ДТП на карті
Місце ДТП на карті

Як повідомлялося раніше, на Рівненщині біля міста Костопіль легковик в’їхав у гужовий віз, що обернулося смертю двох коней і травмами для восьми людей. Двоє з постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Теги:
#ДТП #Поліція #Житомирська область
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