Укр

"Рождественское чудо": на Херсонщине фельдшер и водитель приняли сложные роды в машине скорой

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Малыш родился здоровым Новость обновлена 07 января 2022, 12:27
Малыш родился здоровым

Матери уже оказывают необходимую помощь в больнице.

В Рождественское утро на Херсонщине в машине скорой помощи женщина родила мальчика — ее не успели довезти до больницы.

Об этом рассказала заместитель директора областного территориального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Инесса Чамлай на Facebook.

В маленьком селе Перемога Новотроицкого района Херсонской области проживает чуть более чем полторы сотни человек. Около 5 утра седьмого января их стало на одного больше — малыш так спешил родиться, что мать не довезли до роддома.

Село Перемога - небольшое и находится в отдалении
Село Перемога - небольшое и находится в отдалении

Роды начались во время транспортировки в больницу. Скорую остановили и фельдшер Мария Кудря вместе с водителем Халилом Велиуллаевым пришли матери на помощь. Как сообщили медики — роды были сложными. Фельдшер смогла стабилизировать состояние матери и оказать необходимую помощь. И роженица, и малыш доставлены в больницу. Мальчик родился здоровым.

В комментариях к посту событие называют рождественским чудом и желают матери и ребенку здоровья.

Как ранее писал "Телеграф", в 2021 году в Украине появились на свет малыши с необычными именами — девочек называли Агувия и Россанка, а мальчиков — Элиазаром и Ерофием.

Теги:
#Херсонская область #Роды #Младенец
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