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"Різдвяне диво": на Херсонщині фельдшер та водій прийняли складні пологи в машині швидкої

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Малюк народився здоровим Новина оновлена 07 січня 2022, 12:27
Малюк народився здоровим

Матері вже надають необхідну допомогу у лікарні.

Різдвяного ранку на Херсонщині в машині швидкої допомоги жінка народила хлопчика — її не встигли довезти до лікарні.

Про церозповіла заступник директора обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Інесса Чамлай на Facebook.

У маленькому селі Перемога Новотроїцького району Херсонської області проживає трохи більше ніж півтори сотні людей. Близько 5 ранку сьомого січня їх побільшало — малюк так поспішав народитися, що мати не довезли до пологового будинку.

Село Перемога — невелике і знаходиться у віддаленні
Село Перемога — невелике і знаходиться у віддаленні

Пологи розпочалися під час транспортування до лікарні. Швидку зупинили і фельдшер Марія Кудря разом із водієм Халілом Веліуллаєвим прийшли матері на допомогу. Як повідомили медики – пологи були складними. Фельдшер змогла стабілізувати стан матері та надати необхідну допомогу. І породілля, і малюк доставлені до лікарні. Хлопчик народився здоровим.

У коментарях до посту подію називають різдвяним дивом та бажають матері та дитині здоров’я.

Як раніше писав "Телеграф", у 2021 році в Україні з’явилися на світ малюки з незвичайними іменами – дівчаток називали Агувія та Россанка, а хлопчиків – Еліазаром та Єрофієм.

Теги:
#Херсонська область #Пологи #Немовля
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