Укр

На трассе под Черниговом жестко столкнулись две легковушки, есть пострадавшие (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Ужасная автокатастрофа на трассе в Черниговской области Новость обновлена 07 января 2022, 14:47
Ужасная автокатастрофа на трассе в Черниговской области

Движение транспорта на автодороге частично ограничено

На трассе в Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим с участием двух транспортных средств.

Как передает Telegram-канал "dtp.kiev.ua", жесткая авария с трагическими последствиями произошла на автодороге недалеко от села Козелец.

Карта с отметкой, где произошла авария
Карта с отметкой, где произошла авария

Предварительно известно, что на трассе в направлении города Чернигова на скорости столкнулись два легковых автомобиля. Удар был настолько мощным, что в одном из транспортных средств полностью снесло заднюю часть.

Авария на трассе под Черниговом
Авария на трассе под Черниговом

На месте работают фельдшеры экстренной скорой помощи и инспекторы патрульной полиции. Окончательное количество пострадавших уточняется.

В результате происшествия пострадало несколько человек
В результате происшествия пострадало несколько человек

Движение по трассе частично ограничено.

На месте работают представители всех экстренных служб
На месте работают представители всех экстренных служб

Обстоятельства и факты ДТП впоследствии установят правоохранители.

Ранее "Телеграф" сообщал о еще одном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло недавно на дороге в селе Тернопольской области, где перевернулась автоцистерна с бензином. Все горючее вылилось на обочину дороги, поэтому для того, чтобы обезопасить жителей близлежащих улиц от мощного взрыва, спасателям пришлось полностью отключать электричество и эвакуировать людей в безопасное место.

Теги:
#ДТП #Черниговская область #Авария #Козелецкий район
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