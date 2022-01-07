На трассе под Черниговом жестко столкнулись две легковушки, есть пострадавшие (фото)
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Движение транспорта на автодороге частично ограничено
На трассе в Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим с участием двух транспортных средств.
Как передает Telegram-канал "dtp.kiev.ua", жесткая авария с трагическими последствиями произошла на автодороге недалеко от села Козелец.
Предварительно известно, что на трассе в направлении города Чернигова на скорости столкнулись два легковых автомобиля. Удар был настолько мощным, что в одном из транспортных средств полностью снесло заднюю часть.
На месте работают фельдшеры экстренной скорой помощи и инспекторы патрульной полиции. Окончательное количество пострадавших уточняется.
Движение по трассе частично ограничено.
Обстоятельства и факты ДТП впоследствии установят правоохранители.
Ранее "Телеграф" сообщал о еще одном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло недавно на дороге в селе Тернопольской области, где перевернулась автоцистерна с бензином. Все горючее вылилось на обочину дороги, поэтому для того, чтобы обезопасить жителей близлежащих улиц от мощного взрыва, спасателям пришлось полностью отключать электричество и эвакуировать людей в безопасное место.
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