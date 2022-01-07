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На трасі під Черніговом жорстко зіткнулися два легковики, є постраждалі (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Жахлива автокатастрофа на трасі в Чернігівській області Новина оновлена 07 січня 2022, 14:47
Жахлива автокатастрофа на трасі в Чернігівській області

Рух транспорту на автошляху частково обмежено

На трасі в Чернігівській області трапилася дорожньо-транспортна пригода з постраждалим за участі двох транспортних засобів.

Як передає Telegram-канал "dtp.kiev.ua", жорстка аварія із трагічними наслідками сталася на автодорозі неподалік села Козелець.

Карта з позначкою, де сталася аварія
Карта з позначкою, де сталася аварія

Попередньо відомо, що на трасі в напрямку міста Чернігова на швидкості зіткнулися два легкових автомобілі. Удар був настільки потужним, що в одному з транспортних засобів повністю знесло задню частину.

Аварія на трасі під Черніговом
Аварія на трасі під Черніговом

На місці працюють фельдшери екстреної швидкої допомоги та інспектори патрульної поліції. Остаточна кількість постраждалих уточнюється.

В результаті автопригоди постраждало кілька осіб
В результаті автопригоди постраждало кілька осіб

Рух по трасі частково обмежено.

На місці працюють представники усіх екстрених служб
На місці працюють представники усіх екстрених служб

Обставини та факти дорожньо-транспортної пригоди згодом встановлять правоохоронці.

Раніше "Телеграф" повідомляв про ще одну дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася нещодавно на дорозі в селі Тернопільської області, де перевернувся автоцистерна з бензином. Усе пальне вилилося на узбіччя дороги, тож для того, аби убезпечити жителів прилеглих вулиць від потужного вибуху, рятувальникам довелося повністю відключати електрику та евакуювати людей до безпечного місця.

Теги:
#ДТП #Чернігівська область #Аварія #Козелецький район
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