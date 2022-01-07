На трасі під Черніговом жорстко зіткнулися два легковики, є постраждалі (фото)

Рух транспорту на автошляху частково обмежено

На трасі в Чернігівській області трапилася дорожньо-транспортна пригода з постраждалим за участі двох транспортних засобів.

Як передає Telegram-канал "dtp.kiev.ua", жорстка аварія із трагічними наслідками сталася на автодорозі неподалік села Козелець.

Карта з позначкою, де сталася аварія

Попередньо відомо, що на трасі в напрямку міста Чернігова на швидкості зіткнулися два легкових автомобілі. Удар був настільки потужним, що в одному з транспортних засобів повністю знесло задню частину.

Аварія на трасі під Черніговом

На місці працюють фельдшери екстреної швидкої допомоги та інспектори патрульної поліції. Остаточна кількість постраждалих уточнюється.

В результаті автопригоди постраждало кілька осіб

Рух по трасі частково обмежено.

На місці працюють представники усіх екстрених служб

Обставини та факти дорожньо-транспортної пригоди згодом встановлять правоохоронці.

Раніше "Телеграф" повідомляв про ще одну дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася нещодавно на дорозі в селі Тернопільської області, де перевернувся автоцистерна з бензином. Усе пальне вилилося на узбіччя дороги, тож для того, аби убезпечити жителів прилеглих вулиць від потужного вибуху, рятувальникам довелося повністю відключати електрику та евакуювати людей до безпечного місця.