На трасі під Черніговом жорстко зіткнулися два легковики, є постраждалі (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 179
Рух транспорту на автошляху частково обмежено
На трасі в Чернігівській області трапилася дорожньо-транспортна пригода з постраждалим за участі двох транспортних засобів.
Як передає Telegram-канал "dtp.kiev.ua", жорстка аварія із трагічними наслідками сталася на автодорозі неподалік села Козелець.
Попередньо відомо, що на трасі в напрямку міста Чернігова на швидкості зіткнулися два легкових автомобілі. Удар був настільки потужним, що в одному з транспортних засобів повністю знесло задню частину.
На місці працюють фельдшери екстреної швидкої допомоги та інспектори патрульної поліції. Остаточна кількість постраждалих уточнюється.
Рух по трасі частково обмежено.
Обставини та факти дорожньо-транспортної пригоди згодом встановлять правоохоронці.
Раніше "Телеграф" повідомляв про ще одну дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася нещодавно на дорозі в селі Тернопільської області, де перевернувся автоцистерна з бензином. Усе пальне вилилося на узбіччя дороги, тож для того, аби убезпечити жителів прилеглих вулиць від потужного вибуху, рятувальникам довелося повністю відключати електрику та евакуювати людей до безпечного місця.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-