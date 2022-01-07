Укр

Слетела с дороги прямо в крышу дома: на Прикарпатье произошло необычное ДТП (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Дом находится ниже уровня дороги Новость обновлена 07 января 2022, 14:50
Дом находится ниже уровня дороги

Из авто достали женщину — ее госпитализировали.

В Ивано-Франковской области автомобиль съехал с дороги и врезался в крышу жилого частного дома. Инцидент произошел в селе Соколовка Косовского района.

Об этом сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям.

ЧП случилось в 12:40 в пятницу. Прибывшие на место спасатели увидели заднюю часть автомобиля, которая торчала из крыши пристройки.

Спасатели осматривают авто
Спасатели осматривают авто

Спасатели достали из него женщину, которую передали сотрудникам скорой помощи. Чтобы ситуация не ухудшилась — отключили клемы аккумулятора и газобалонное оборудование.

На место выезжали спасатели из Косова и пожарная команда села Яворов.

Машина пролетела с дороги несколько метров
Машина пролетела с дороги несколько метров

Ранее "Телеграф" писал про масштабную аварию на Ровенщине, в результате которой пострадали восемь человек — легковушка врезалась в телегу на темной дороге. Кони погибли на месте, а пассажиры телеги и авто — с травмами в больнице, среди них дети.

Также в пятницу, 7 января, под Черниговом столкнулись легковые автомобили — от одного из них осталась только половина, остальное — искорежено. Досталось и второй машине — у нее повреждена передняя часть.

Теги:
#ДТП #Ивано-Франковская область #Крыша
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