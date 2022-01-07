Слетела с дороги прямо в крышу дома: на Прикарпатье произошло необычное ДТП (фото)

Из авто достали женщину — ее госпитализировали.

В Ивано-Франковской области автомобиль съехал с дороги и врезался в крышу жилого частного дома. Инцидент произошел в селе Соколовка Косовского района.

Об этом сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям.

ЧП случилось в 12:40 в пятницу. Прибывшие на место спасатели увидели заднюю часть автомобиля, которая торчала из крыши пристройки.

Спасатели осматривают авто

Спасатели достали из него женщину, которую передали сотрудникам скорой помощи. Чтобы ситуация не ухудшилась — отключили клемы аккумулятора и газобалонное оборудование.

На место выезжали спасатели из Косова и пожарная команда села Яворов.

Машина пролетела с дороги несколько метров

Ранее "Телеграф" писал про масштабную аварию на Ровенщине, в результате которой пострадали восемь человек — легковушка врезалась в телегу на темной дороге. Кони погибли на месте, а пассажиры телеги и авто — с травмами в больнице, среди них дети.

Также в пятницу, 7 января, под Черниговом столкнулись легковые автомобили — от одного из них осталась только половина, остальное — искорежено. Досталось и второй машине — у нее повреждена передняя часть.