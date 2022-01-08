Укр

В Николаеве спасли обезьянку, которую заставляли фотографироваться с людьми ради денег

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Спасение обезъяны в Николаеве
Спасение обезъяны в Николаеве

Мужчина заставлял животных фотографироваться с людьми за деньги.

Николаевские правоохранители изъяли у мужчины орлов и обезьяну, с которыми тот предлагал сфотографироваться прохожим на улице Соборной.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что владельцу животных инкриминируют обвинения по статье 89 КУоАП (жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает штраф в размере 300 необлагаемых минимумов (около 5000 гривен) и конфискация животных, в случае если им грозит опасность для здоровья.

В настоящее время правоохранители изучают достоверность документов на животных, а также то, как они попали в Украину.

Самих питомцев было передано в Николаевский зоопарк, где пообещали их приютить в случае необходимости.

Полиция также сообщает, что владельцев животных, которые зарабатывают на фотографиях с питомцами уже неоднократно штрафовали за такой промысел.

Обезьянку заметили на улице Соборной
Обезьянку заметили на улице Соборной
Животное передали в зоопарк
Животное передали в зоопарк

Как сообщалось ранее, в Одесской области спасатели достали из ямы с водой собаку, которая просидела там три дня. Выбраться наружу самостоятельно она не смогла, а потому отчаянно скулила, пока люди не пришли ей на помощь.

Теги:
#Полиция #Обезьяны #Орлы
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