У Миколаєві врятували мавпочку, яку змушували фотографуватися з людьми заради грошей
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Чоловік змушував тварин фотографуватися із людьми за гроші.
Миколаївські правоохоронці вилучили у чоловіка орлів та мавпу, з якими той пропонував сфотографуватися перехожим на вулиці Соборній.
Про це інформує пресслужба обласної поліції.
Зазначається, що власнику тварин інкримінують звинувачення за статтею 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів (близько 5000 гривень) та конфіскація тварин, якщо їм загрожує небезпека для здоров’я.
Наразі правоохоронці вивчають достовірність документів на тварин, а також те, як вони потрапили до України.
Самих вихованців було передано до Миколаївського зоопарку, де пообіцяли надати їм притулок у разі потреби.
Поліція також повідомляє, що власників тварин, які заробляють на фотографіях із вихованцями, вже неодноразово штрафували за такий промисел.
Як повідомлялося раніше, на Одещині рятувальники дістали з ями з водою собаку, яка просиділа там три дні. Вибратися назовні самостійно вона не змогла, а тому відчайдушно скиглила, поки люди не прийшли їй на допомогу.
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