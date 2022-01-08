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У Миколаєві врятували мавпочку, яку змушували фотографуватися з людьми заради грошей

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Порятунок мавпи у Миколаєві
Порятунок мавпи у Миколаєві

Чоловік змушував тварин фотографуватися із людьми за гроші.

Миколаївські правоохоронці вилучили у чоловіка орлів та мавпу, з якими той пропонував сфотографуватися перехожим на вулиці Соборній.

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

Зазначається, що власнику тварин інкримінують звинувачення за статтею 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів (близько 5000 гривень) та конфіскація тварин, якщо їм загрожує небезпека для здоров’я.

Наразі правоохоронці вивчають достовірність документів на тварин, а також те, як вони потрапили до України.

Самих вихованців було передано до Миколаївського зоопарку, де пообіцяли надати їм притулок у разі потреби.

Поліція також повідомляє, що власників тварин, які заробляють на фотографіях із вихованцями, вже неодноразово штрафували за такий промисел.

Мавпочку помітили на вулиці Соборній
Мавпочку помітили на вулиці Соборній
Тварину передали до зоопарку
Тварину передали до зоопарку

Як повідомлялося раніше, на Одещині рятувальники дістали з ями з водою собаку, яка просиділа там три дні. Вибратися назовні самостійно вона не змогла, а тому відчайдушно скиглила, поки люди не прийшли їй на допомогу.

Теги:
#Поліція #Мавпи #Орли
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