Любил говорить, что он "человек Авакова": одесский высокопоставленный коп попался на пьяном вождении (видео)

Правоохранитель был за рулем дорогой иномарки.

Вячеслава Ефтения, начальника управления стратегических расследований Нацполиции Одесчины, остановили за превышение скорости, при этом патрульные также заподозрили вождение в нетрезвом виде. Инцидент произошел ночью в субботу, 8 января.

Об этом сообщает "Думская".

Остановили его за рулем Mercedes G 63 AMG 2020 стоимость которого стартует от 6 млн гривен (свыше 200 тысяч евро). В декларации такой автомобиль он не указывал.

Как отмечает журналист Василий Крутчак, Ефтений в разговорах отмечал, что он "человек Авакова". В видео он пытается донести патрульному кто он, аппелирует к "коллегам" и предлагает сесть жене в автомобиль.

Одесские СМИ сообщают, что Ефтений находится в декретном отпуске. Он отказался от теста на опьянение на месте. По итогу составили протоколы за превышение скорости и вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Ефтений работал ранее в Волынской, Житомирской, Ровенской области. СМИ также сообщали, что ему в 2016 удалось избежать переаттестации.

"Телеграф" ранее писал про скандал на блокпосту в Краматорске, после которого уволился замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили.