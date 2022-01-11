Укр

Любил говорить, что он "человек Авакова": одесский высокопоставленный коп попался на пьяном вождении (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Вячеслав Ефтений Новость обновлена 11 января 2022, 08:08
Вячеслав Ефтений

Правоохранитель был за рулем дорогой иномарки.

Вячеслава Ефтения, начальника управления стратегических расследований Нацполиции Одесчины, остановили за превышение скорости, при этом патрульные также заподозрили вождение в нетрезвом виде. Инцидент произошел ночью в субботу, 8 января.

Об этом сообщает "Думская".

Остановили его за рулем Mercedes G 63 AMG 2020 стоимость которого стартует от 6 млн гривен (свыше 200 тысяч евро). В декларации такой автомобиль он не указывал.

Как отмечает журналист Василий Крутчак, Ефтений в разговорах отмечал, что он "человек Авакова". В видео он пытается донести патрульному кто он, аппелирует к "коллегам" и предлагает сесть жене в автомобиль.

Одесские СМИ сообщают, что Ефтений находится в декретном отпуске. Он отказался от теста на опьянение на месте. По итогу составили протоколы за превышение скорости и вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Ефтений работал ранее в Волынской, Житомирской, Ровенской области. СМИ также сообщали, что ему в 2016 удалось избежать переаттестации.

"Телеграф" ранее писал про скандал на блокпосту в Краматорске, после которого уволился замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили.

Теги:
#Одесса #Алкоголь #Полиция
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