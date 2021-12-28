Укр

Против Гогилашвили открыли несколько уголовных дел: в чем его подозревают

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Аморальное поведение бывшего замминистра МВД не пройдет безнаказанным Новость обновлена 28 декабря 2021, 15:14
Аморальное поведение бывшего замминистра МВД не пройдет безнаказанным

Скандальное пересечение экс-чиновником блокпоста на Донетчине проверят в правоохранительных органах

Скандал с уже уволенным из внутренних органов заместителем министра Александром Гогилашвили выходит на новый уровень. Теперь инцидент, произошедший на одном из блокпостов Донбасса, рассмотрят сотрудники Государственного бюро расследований в разрезе нескольких уголовных дел.

Такая информация появилась в личном Telegram-канале экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова.

По словам политика, его объединение депутатов "Разумная политика" инициировало обращение в ГБР по поводу необходимости расследования законности действий Гогилашвили во время пребывания на высоком посту в МВД.

Ответ Разумкову из ГБР
Ответ Разумкову из ГБР

Разумков объяснил, что в данное время против бывшего чиновника открыли два дела:

  • согласно ч. 2 ст. 365 — за сопротивление правоохранителю и вероятное злоупотребление властью;
  • согласно ч. 1 ст. 366 — за возможную служебную подделку.

"Офис генерального прокурора добавил наше обращение […] к соответствующему уголовному делу", — подчеркнул Дмитрий Разумков.

Ответ Разумкову из Офиса Генпрокурора
Ответ Разумкову из Офиса Генпрокурора

Также политик высказал надежду на весьма быстрое и прозрачное расследование этого происшествия.

Как мы уже упоминали, на данный момент Александр Гогилашвили уволен из Министерства внутренних дел. Первым на этом настоял президент Владимир Зеленский, который, по слухам, является весьма близким с бывшим замминистра МВД.

При этом сам Гогилашвили практически не распространяется об отношениях с Зеленским. Вместо этого мужчина весьма критически относится к работе органов внутренних дел в Украине на данный момент.

Теги:
#Скандал #Донбасс #Уголовное дело #Блокпост #Дмитрий Разумков #Александр Гогилашвили
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