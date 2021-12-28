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Проти Гогілашвілі порушили кілька кримінальних справ: у чому його підозрюють

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Аморальна поведінка колишнього заступника міністра МВС не пройде безкарною Новина оновлена 28 грудня 2021, 15:14
Аморальна поведінка колишнього заступника міністра МВС не пройде безкарною

Скандальний перетин ексчиновником блокпоста на Донеччині перевірять у правоохоронних органах

Скандал із уже звільненим із внутрішніх органів заступником міністра Олександром Гогілашвілі виходить на новий рівень. Тепер інцидент, що стався на одному з блокпостів Донбасу, розглянуть співробітники Державного бюро розслідувань у кількох кримінальних справах.

Така інформація з’явилася в особистому Telegram-каналі екс-спікера парламенту Дмитра Разумкова.

За словами політика, його об’єднання депутатів "Розумна політика" ініціювало звернення до ГБР щодо необхідності розслідування законності дій Гогілашвілі під час перебування на високій посаді у МВС.

Відповідь Разумкову із ДБР
Відповідь Разумкову із ДБР

Разумков пояснив, що зараз проти колишнього чиновника відкрили дві справи.

  • згідно із ч. 2 ст. 365 — за опір правоохоронцю та ймовірне зловживання владою;
  • згідно із ч. 1 ст. 366 — за можливе службове підроблення.

"Офіс генерального прокурора додав наше звернення […] до відповідної кримінальної справи", — наголосив Дмитро Разумков.

Відповідь Разумкову з Офісу Генпрокурора
Відповідь Разумкову з Офісу Генпрокурора

Також політик висловив надію на дуже швидке та прозоре розслідування цієї події.

Як ми вже згадували, наразі Олександра Гогілашвілі звільнено з Міністерства внутрішніх справ. Першим на цьому наполіг президент Володимир Зеленський, який, за чутками, є досить близьким із колишнім заступником міністра МВС.

При цьому сам Гогілашвілі практично не говорить про відносини із Зеленським. Натомість чоловік дуже критично ставиться до роботи органів внутрішніх справ в Україні.

Теги:
#Скандал #Донбас #Кримінальна справа #Блокпост #Дмитро Разумков #Олександр Гогілашвілі
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