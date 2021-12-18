Гогілашвілі про скандал і реакцію Зеленського: Ми не говорили, президент висловив свою позицію у Facebook

Скандал, що викликав цепну реакцію у суспільстві, був одним з десятків.

Олександр Гогілашвілі, який раніше обіймав високу посаду в МВС, написав заяву, в тому числі і через те, що інцидент з лайкою з поліцією на блокпосту в Краматорську бив по президентові України Володимиру Зеленському.

Про це він розповів журналістам "Бабелю".

Він розповідає, що подібних інцидентів було не лише два, які є на розтиражованих відео, а сотні. Причиною Гогілашвілі називає свій характер. Попри те, що Зеленський прямо не просив його звільнятися, ексзаступник голови МВС зробив висновки з позиції президента за дописом в соцмережі "Фейсбук ".

Гогілашвілі заявив, що йому говорили про відсутність порушення з юридичної точки зору, але "не тримався за крісло" і прийняв наслідки своєї провини. Із президентом з того часу ця тема не порушувалася.

Нагадаємо, інцидент стався тиждень тому на в’їзді до Краматорська — Гогілашвілі вилаяв і погрожував правоохоронцю через те, що його не впізнали. Відео потрапило у широкий доступ, його засудили за нестримність багато політичних та громадських діячів. Заступник міністра написав заяву і зазначив, що це приклад, як не треба поводитися.

Свою поведінку він пояснив загрозами, які раніше надходили його сім’ї та йому, та відчуттям постійної небезпеки.