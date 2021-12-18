Рус

Гогілашвілі про скандал і реакцію Зеленського: Ми не говорили, президент висловив свою позицію у Facebook

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
27
Олександр Гогілашвілі не говорив із президентом на тему свого звільнення
Олександр Гогілашвілі не говорив із президентом на тему свого звільнення

Скандал, що викликав цепну реакцію у суспільстві, був одним з десятків.

Олександр Гогілашвілі, який раніше обіймав високу посаду в МВС, написав заяву, в тому числі і через те, що інцидент з лайкою з поліцією на блокпосту в Краматорську бив по президентові України Володимиру Зеленському.

Про це він розповів журналістам "Бабелю".

Він розповідає, що подібних інцидентів було не лише два, які є на розтиражованих відео, а сотні. Причиною Гогілашвілі називає свій характер. Попри те, що Зеленський прямо не просив його звільнятися, ексзаступник голови МВС зробив висновки з позиції президента за дописом в соцмережі "Фейсбук ".

Гогілашвілі заявив, що йому говорили про відсутність порушення з юридичної точки зору, але "не тримався за крісло" і прийняв наслідки своєї провини. Із президентом з того часу ця тема не порушувалася.

Нагадаємо, інцидент стався тиждень тому на в’їзді до Краматорська — Гогілашвілі вилаяв і погрожував правоохоронцю через те, що його не впізнали. Відео потрапило у широкий доступ, його засудили за нестримність багато політичних та громадських діячів. Заступник міністра написав заяву і зазначив, що це приклад, як не треба поводитися.

Свою поведінку він пояснив загрозами, які раніше надходили його сім’ї та йому, та відчуттям постійної небезпеки.

Теги:
#Олександр Гогілашвілі
В одній із областей смертність впала до 1 особи за день
Україна
Київ, Полтава, Дніпро: які регіони в зоні ризику по коронавірусу
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В одній із областей смертність впала до 1 особи за день
Київ, Полтава, Дніпро: які регіони в зоні ризику по коронавірусу
Дата публікації
Категорія
Погода в Україні сильно погіршиться
Синоптик попередив українців про хуртовини та снігові замети
Дата публікації
Категорія
Житель Львівської області подолав коронавірус
Лише 10 випадків у світі: на Львівщині зафіксували рідкісний прояв коронавірусу
Дата публікації
Категорія
Блогера-викривача затримали
"Вчив життя" копів і порушував ПДР сам: чим відомий блогер із Дніпра, який плюнув в обличчя патрульному (ВІДЕО)
Дата публікації
Категорія
Петро Порошенко
Порошенко втік від слідчих ГБР (відео)