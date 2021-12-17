Юрій Бутусов український журналіст, головний редактор українського новинного громадсько-політичного інтернет-порталу "Цензор.нет", готовий змусити владу відповідати за ігнорування питань журналістів

Вісім кримінальних проваджень, які зобов’язані відкрити Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Державне бюро розслідувань (ДБР) та Служба безпеки України (СБУ) після перегляду відео Слідство.інфо та Бігус.інфо про колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Ось відео обох розслідувань з розшифровкою :

Олександр Гогілашвілі не заперечує, що має паспорт громадянина Росії. Не заперечує інформації, що був засуджений у Росії. А це кримінальна відповідальність для керівництва СБУ, яке проводило спецперевірку Гогілашвілі при призначенні на посаду заступника міністра та наданні допуску до держтаємниці. Хто і чому вимагав призначення людини з Росії на високу державну посаду? Підслідність ГБР. Помічник президента Марія Левченко, її чоловік заступника міністра МВС Гогілашвілі та начальник ГУР МО Кирило Буданов із дружиною Маріанною проживають разом в особняку в селі Хотів, який їм здає тіньовий мільярдер В’ячеслав Стрєлковський. Буданов сам каже, що знає Стрелковського і може бути причетний до "обналу" — тобто, як кажуть, до злочинної діяльності у вигляді ухилення від сплати податків та нелегальних фінансових операцій. Чи пов’язані ці особисті стосунки помічника президента зі Стрєлковським із тим, що президент Зеленський не включив Стрєлковського до списку санкцій РНБО? Чи не є оренда цього будинку замаскованим хабарем? Підслідність НАБУ. Екс-глава Податкової служби Євген Олійников заявив, що компанії Стрєлковського, який повертає мільярдами тіньових грошей, завжди уникають податкових перевірок завдяки "даху" правоохоронних органів. Яке відношення до корупційного захисту "оголеника" мав і має Олександр Гогілашвілі, а також інші посадові особи правоохоронних органів? Чи не здійснювалося перевезення чорних грошей на користь Стрєлковського на машинах ГУР МО? Підслідність НАБУ. Передбачуваний громадянин Росії Гогілашвілі міг влаштовувати конфлікти з поліцейськими не через понти, а зі спеціальним розрахунком, щоб його почали впізнавати на дорогах і згодом не сміли перевіряти ні його машину, ні вантаж, ні його пасажирів. Чи міг заступник міністра виконувати таємні операції в чиїхось інтересах, і перевозити цінності або деякі речовини, які приховував від огляду за допомогою незаконно отриманої збройної охорони, бронеавтомобілів та спецталону МВС? Підслідність НАБУ. На якій підставі Гогілашвілі охороняв спецназ ГУР МО, якщо він обіймає політичну посаду заступника міністра МВС? На якій підставі ГУР МО надав Гогілашвілі броньований автомобіль Ленд Крузер-200 2010 року випуску, який був переданий ГУР МО посольством США для забезпечення безпеки офіцерів військової розвідки? Підслідність НАБУ. Загрози співробітникам правоохоронних органів під час виконання обов’язків 24 листопада у Києві, погрози та напад на капітана поліції Васенкова 8 грудня на блок-посту "Долина" — це стаття 345 кримінального кодексу, слідчий зобов’язаний відкрити провадження. Максимальне покарання Гогілашвілі — позбавлення волі до 5 років. Підслідність ГБР. Чи могли контакти громадянина РФ Гогілашвілі, тісно пов’язаного з депутатом Держдуми РФ Миколою Валуєвим, і проживаючого разом із помічником президента та начальником ГУР МО призвести до витоку секретної інформації, до дій на користь іноземних держав? Чи правда начальнику ГУР МО не було де жити на час ремонту в його квартирі, і він міг переїхати тільки до будинку Стрєлковського до Гогілашвілі? Якою інформацією ділився при цьому Буданов із Гогілашвілі? Підслідність СБУ. Помічник президента Марія Левченко, яка постійно перебуває в кабінеті президента і має доступ до найвищих секретів держави, не є державним службовцем, і чи не має допуску до державної таємниці. Левченко є співробітником приватної компанії "Квартал 95", де отримує зарплату. Як можна довіряти секрети держави приватній особі, яка не пов’язана жодними зобов’язаннями? За це має відповідати все керівництво Офісу Президента. Підслідність СБУ.

Президент Зеленський, сам Гогілашвілі та його піар-служби вкотре мовчать і не відповідають журналістам на запити. Що ж, доведеться змушувати владу під час війни за такі вчинки відповідати.