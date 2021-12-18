Укр

Гогилашвили о скандале и реакции Зеленского: Мы не говорили, президент высказал свою позицию в Facebook

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Александр Гогилашвили не говорил с президентом на тему своего увольнения Новость обновлена 18 декабря 2021, 09:03
Александр Гогилашвили не говорил с президентом на тему своего увольнения

Александр Гогилашвили, ранее занимавший высокий пост в МВД, написал заявление, в том числе и из-за того, что инцидент с руганью с полицией на блокпосту в Краматорске бил по президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом он рассказал журналистам "Бабеля". 

Он рассказывает, что подобных инцидентов было не только два — которые есть на растиражированных видео, а сотни. Причиной Гогилашвили называет свой характер. Несмотря на то, что Зеленский прямо не просил его увольняться, экс-замглавы МВД сделал выводы из позиции президента по посту в соцсети "Фейсбук". 

Гогилашвили заявил, что ему говорили про отсутствие нарушения с юридической точки зрения, но "не держался за кресло" и принял последствия своего проступка. С президентом с тех пор эта тема не поднималась. 

Напомним, инцидент произошел неделю назад на въезде в Краматорск — Гогилашвили обматерил и угрожал правоохранителю из-за того, что его не узнали. Видео попало в широкий доступ, его осудили за несдержанность многие политические и общественные деятели. Замминистра написал заявление и отметил, что это пример, как не надо себя вести. 

Свое поведение он объяснил угрозами, которые ранее поступали его семье и ему, и ощущением постоянной опасности.

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