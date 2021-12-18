Гогилашвили о скандале и реакции Зеленского: Мы не говорили, президент высказал свою позицию в Facebook

Александр Гогилашвили, ранее занимавший высокий пост в МВД, написал заявление, в том числе и из-за того, что инцидент с руганью с полицией на блокпосту в Краматорске бил по президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом он рассказал журналистам "Бабеля".

Он рассказывает, что подобных инцидентов было не только два — которые есть на растиражированных видео, а сотни. Причиной Гогилашвили называет свой характер. Несмотря на то, что Зеленский прямо не просил его увольняться, экс-замглавы МВД сделал выводы из позиции президента по посту в соцсети "Фейсбук".

Гогилашвили заявил, что ему говорили про отсутствие нарушения с юридической точки зрения, но "не держался за кресло" и принял последствия своего проступка. С президентом с тех пор эта тема не поднималась.

Напомним, инцидент произошел неделю назад на въезде в Краматорск — Гогилашвили обматерил и угрожал правоохранителю из-за того, что его не узнали. Видео попало в широкий доступ, его осудили за несдержанность многие политические и общественные деятели. Замминистра написал заявление и отметил, что это пример, как не надо себя вести.

Свое поведение он объяснил угрозами, которые ранее поступали его семье и ему, и ощущением постоянной опасности.