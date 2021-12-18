Погрожуючий патрульному на блокпості Гогілашвілі розповів про бардак у МВС

Гогілашвілі вважає, що такого бардаку в міністерстві не було ніколи

Колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, імʼя котрого вже тривалий час не зникає зі шпальт більшості українських видань через гучний скандал, який стався за участі поліцейського на блокпості у Донецькій області, і виявився не єдиним конфліктом чиновника з представниками правоохоронних органів, розповів про бардак у МВС.

За словами екс-заступника він не вважає себе політиком і називає "дуже незручним" для всіх через свою прямоту, — пише видання Бабель, інтервʼю якому давав Гогілашвілі.

Він заявляє, що такого бардака, який зараз відбувається у міністерстві, не бачив у своєму житті ніколи:

"Бардак скрізь. У системі, у Міністерстві внутрішніх справ. Коли голова не знає, що роблять ноги, а ноги не знають, що робить голова.", — сказав політик.

При цьому закликав не ставити штампів на керівників відомства, мовляв, кожен керує по-своєму — так, як він це бачить. А обговорювати їх дії Гогілашвілі вважає недоречним, адже не має на це морального права.

Також колишній заступник поділився приємними враження про спілкування з колишнім міністром МВС Арсеном Аваковим та назвав його мудрою особистістю з величезним досвідом.

Стосовно нинішнього керівника МВС Дениса Монастирського Гогілашвілі довго говорити не став, лише відзначив, що він "людина нового часу" та наголосив на тому, що порівнювати його з Аваковим не потрібно.

Нагадаємо, як колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі розповів про свої звʼязки із Миколою Валуєвим. А також про скандал, з правоохоронцем, який стався на блокпості у Донецькій області, після якого, згідно з рішенням Кабінету міністрів і, попри виправдання Гогілашвілі, чиновника звільнили з посади.

Також відзначимо, що український журналіст Юрій Бутусов повідомив про готовність примушувати владу "відповідати за свої" вчинки і закликав НБУ, ДБР та СБУ відкрити вісім проваджень проти Гогілашвілі.