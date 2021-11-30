Глава МВД обратился к украинцам накануне протестов в Киеве

Монастырский обратился к людям, планирующим принять участие в акциях протеста.

В Киеве 1 декабря состоится акция протеста, участники которой намерены выйти на Майдан Независимости с требованием отставки главы Офиса президента Андрея Ермака, в связи с чем в МВД анонсировали перекрытие ряда улиц в центре столицы. Глава ведомства Денис Монастырский не стал стоять в стороне и обратился к участникам запланированного митинга с призывом быть ответственными и не допускать провокаций.

Об этом он проинформировал на своей странице в Фейсбук.

Монастырский напомнил, что является участником обоих Майданов и уважает право людей на мирные собрания, их волеизъявление, права и свободы. Также он добавил, что много людей с такими же ценностями сейчас несут службу в полиции и Нацгвардии.

"Можете не сомневаться, что те, кто сейчас стоит на службе общественного порядка, с уважением относятся к выявлению гражданской позиции и ожидают уважения к себе. Они – на страже вашей безопасности и делают все для недопущения провокаций", — написал он и прикрепил к посту видео с обращением правоохранителей.

Очевидно, что такое обращение связано со словами президента Владимира Зеленского о том, что в Украине ведется подготовка к государственному перевороту. По его словам попытка свержения власти может быть осуществлена 1 или 2 декабря.

Также он утверждал, что организаторы пытались привлечь к этому богатейшего человека страны Рината Ахметова. Впрочем, сам бизнесмен слова Зеленского опроверг.