Глава МВС звернувся до українців напередодні протестів у Києві

Монастирський звернувся до людей, які планують взяти участь в акціях протесту.

У Києві 1 грудня відбудеться акція протесту, учасники якої мають намір вийти на Майдан Незалежності з вимогою відставки голови Офісу президента Андрія Єрмака, у зв’язку з чим у МВС анонсували перекриття низки вулиць у центрі столиці. Глава відомства Денис Монастирський не став стояти осторонь і звернувся до учасників запланованого мітингу із закликом бути відповідальними та не допускати провокацій.

Про це він проінформував на своїй сторінці у Фейсбук.

Монастирський нагадав, що є учасником обох Майданів та поважає право людей на мирні збори, їхнє волевиявлення, права та свободи. Також він додав, що багато людей із такими ж цінностями зараз несуть службу в поліції та Нацгвардії.

"Можете не сумніватися, що ті, хто зараз стоїть на службі громадського порядку, з повагою ставляться до виявлення громадянської позиції та чекають на повагу до себе. Вони – на варті вашої безпеки й роблять все для недопущення провокацій", — написав він і прикріпив до посту відео зі зверненням правоохоронців.

Очевидно, що таке звернення пов’язане зі словами президента Володимира Зеленського про те, що в Україні триває підготовка до державного перевороту. За його словами, спроба повалення влади може бути здійснена 1 або 2 грудня.

Також він стверджував, що організатори намагалися залучити до цього найбагатшу людину країни Ріната Ахметова. Втім, сам бізнесмен слова Зеленського спростував.