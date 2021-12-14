Ілля Ківа: Будучи особистою креатурою Зеленського в МВС, Гогілашвілі знищив усю оперативну роботу з наркозлочинністю

На думку нардепа історія з екс-заступником міністра МВС Олександром Гогілашвілі на диво брудна і за неї мають понести покарання винні

Звільнений заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі був особистою креатурою президента Володимира Зеленського. Про це розповів народний депутат Ілля Ківа в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

«Президент особисто тиснув на Авакова (тодішнього міністра внутрішніх справ) та вимагав створення нового профільного заступника міністра. Раніше в системі МВС ніколи не було заступника міністра по боротьбі з наркозлочинністю і саме під цього наркомана з Ростова президент змусив створити нову штатну одиницю з високим окладом», — пояснив появу Олександра Гогілашвілі в системі МВС політик.

За словами нардепа, щомісяця Олександр Гогілашвілі користувався привілеями, державтотранспортом та отримував сотні тисяч гривень.

Ківа також заявив, що Гогілашвілі фактично знищив усю оперативну роботу Департаменту боротьби з наркозлочинністю.

"Він знищував усіх тих, хто хоч якимось чином міг бути причетний до оперативної роботи, яка велася стосовно нього. Вже в 2019 році Гогілашвілі перебував у розробці як барига, як той, хто торгує та причетний до торгівлі метадоном. Ставши заступником міністра. він знищив усіх, хто хоч трохи мав до цього відношення", — каже політик про «досягнення» на ниві боротьби з наркозлочинністю Олександра Гогілашвілі та його особисту участь у наркоторгівлі.

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Як основного потерпілого Ківа назвав Андрія Кіхтенка – сина екс-голови Донецької ОВЦА Олександра Кіхтенка, який очолював Департамент боротьби з наркозлочинністю після звільнення з цієї посади самого нардепа у травні 2016 року.

«Це один із найпродуктивніших офіцерів – він облитий брудом та звільнений, фактично розвалена система роботи цілого Департаменту», – резюмує Ілля Ківа.

Загалом головним винуватцем того, що сталося, політик бачить президента України Володимира Зеленського, який невдало «пожартував» навколо боротьби з наркозлочинністю.

«У мене питання – за що президент нагородив наркомана із Ростова орденом «За заслуги»? Бойова нагородна іменна зброя, про яку мовчить Монастирський? Президент намагається жартувати у стилі «95 кварталу», мовляв, "а давайте створимо посаду заступника міністра боротьби з злочинністю і призначимо туди наркомана з Ростова". Ну ось це, напевно, буде смішно», — запитує політик.

Як вважає Ківа, за знищену роботу Департаменту боротьби з наркозлочинністю, колектив, оперативні розробки, хтось має понести покарання.

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Олександр Гогілашвілі, призначений на посаду заступника міністра МВС у вересні 2019 року, «прославився» 11 грудня, коли вчинив скандал на одному з блокпостів у зоні проведення Операції об’єднаних сил зі співробітниками поліції.

Подібна поведінка викликала обурення в українців, тим більше згодом спливли подробиці біографії чиновника, серед яких паспорт громадянина РФ, судовий вирок там і зв’язки з бойовиками ДНР. У підсумку президент Володимир Зеленський зажадав його звільнення, що врешті-решт і сталося.