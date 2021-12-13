Вирішив питання в суді – отримай авто зі знижкою: чи допомагав Олександр Гогілашвілі уникати покарання шахраям

Ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі міг отримати авто зі знижкою в обмін на допомогу в суді

Звільнений із Міністерства внутрішніх справ за скандал на блокпосту в зоні проведення ООС Олександр Гогілашвілі може бути причетний до «рішалова» у судах кримінальних справ.

Несподіване багатство ексзаступника міністра

За даними декларації про доходи Олександра Гогілашвілі, він на диво швидко розбагатів, починаючи з доходу в 8631 гривню до приходу в МВС, за минулий рік він заробив 815 тисяч, і поповнив список покупок житловим будинком, двома земельними ділянками та двома авто.

Одним із куплених ним авто стала "Хонда Пілот" 2015 року випуску, придбана 15 жовтня 2021 року.

Хонда Пілот 2015 року — приблизно таку купив екс-чиновник

У цій покупці дивує її ціна – авто дісталося колишньому заступнику міністра за 206 496 гривень, і це при тому, що на сайтах автопродажів ціна на 6-річну модель «Хонди» починається з 500 тисяч гривень і може доходити до 650 тисяч.

Напрочуд низька ціна на таке авто

Ще цікавіше інше – згідно з декларацією придбав її Олександр Гогілашвілі у ТОВ «СА Драйв», якраз і торгуючи легковими авто. Але чому комерційна організація продає авто у 2,5-3 рази дешевше за його ринкову ціну?

Витоки зростання добробуту — "рішалово" у суді?

Відповідь може приховуватись у Єдиному реєстрі судових справ України, а точніше у рішенні Дарницького районного суду Києва від 16 вересня 2021 року у справі за № 753/13525/21.

У рамках цього суд розглядав справу про підробку документів цієї самої ТОВ «СА Драйв». Як випливає з матеріалів суду, у вересні 2015 року «невстановлена слідством особа за матеріальну винагороду вмовила «ОСОБУ 1» підписати пред’явлені йому документи – статут та протокол зборів даного ТОВ, та стати його номінальним директором та засновником із внеском у 1000 гривень».

Зазначимо, що директором і власником ТОВ «СА Драйв» на цей час вважається якийсь Олег Ярош. Можливо, він є і «Особою 1» у матеріалах суду.

Але що, власне, вирішує суд 16 вересня?

Він приймає рішення звільнити підозрюваного від покарання, яке б йому загрожувало за підробку документів, стаття 205-1 КК України, за клопотанням прокурора, оскільки термін давності минув.

Таким чином виходить, що якась невстановлена слідством особа реєструє фірму, що торгує авто на підставну особу, але ніхто не несе за це покарання, а заступник міністра внутрішніх справ рівно через місяць після цього компромісу купує у фірми авто у 2,5-3 рази дешевше за його ринкову ціну.

Читайте також: Категорія Україна Охорона спецназу ГУР МО і бронеавтомобіль посольства: нові подробиці скандалу з замглави МВС Згідно із законом, заступнику міністра Гогілашвілі не покладається за статусом бронеавтомобіль та особиста охорона

Подібний ланцюжок подій та збігів мав би викликати у правоохоронців як мінімум цікавість – як Олександру Гогілашвілі вдалося роздобути авто так дешево.

При цьому за самим Олександром Гогілашвілі, як з’ясувалося, значиться чимало скандального — громадянство РФ, отримане ще у 2003 році, умовний термін у тій же РФ, співпраця з організацією "Оплот", що стояла біля джерел створення ОРДЛО та багато іншого.