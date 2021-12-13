Вирішив питання в суді – отримай авто зі знижкою: чи допомагав Олександр Гогілашвілі уникати покарання шахраям
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Ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі міг отримати авто зі знижкою в обмін на допомогу в суді
Звільнений із Міністерства внутрішніх справ за скандал на блокпосту в зоні проведення ООС Олександр Гогілашвілі може бути причетний до «рішалова» у судах кримінальних справ.
Несподіване багатство ексзаступника міністра
За даними декларації про доходи Олександра Гогілашвілі, він на диво швидко розбагатів, починаючи з доходу в 8631 гривню до приходу в МВС, за минулий рік він заробив 815 тисяч, і поповнив список покупок житловим будинком, двома земельними ділянками та двома авто.
Одним із куплених ним авто стала "Хонда Пілот" 2015 року випуску, придбана 15 жовтня 2021 року.
У цій покупці дивує її ціна – авто дісталося колишньому заступнику міністра за 206 496 гривень, і це при тому, що на сайтах автопродажів ціна на 6-річну модель «Хонди» починається з 500 тисяч гривень і може доходити до 650 тисяч.
Ще цікавіше інше – згідно з декларацією придбав її Олександр Гогілашвілі у ТОВ «СА Драйв», якраз і торгуючи легковими авто. Але чому комерційна організація продає авто у 2,5-3 рази дешевше за його ринкову ціну?
Витоки зростання добробуту — "рішалово" у суді?
Відповідь може приховуватись у Єдиному реєстрі судових справ України, а точніше у рішенні Дарницького районного суду Києва від 16 вересня 2021 року у справі за № 753/13525/21.
У рамках цього суд розглядав справу про підробку документів цієї самої ТОВ «СА Драйв». Як випливає з матеріалів суду, у вересні 2015 року «невстановлена слідством особа за матеріальну винагороду вмовила «ОСОБУ 1» підписати пред’явлені йому документи – статут та протокол зборів даного ТОВ, та стати його номінальним директором та засновником із внеском у 1000 гривень».
Зазначимо, що директором і власником ТОВ «СА Драйв» на цей час вважається якийсь Олег Ярош. Можливо, він є і «Особою 1» у матеріалах суду.
Але що, власне, вирішує суд 16 вересня?
Він приймає рішення звільнити підозрюваного від покарання, яке б йому загрожувало за підробку документів, стаття 205-1 КК України, за клопотанням прокурора, оскільки термін давності минув.
Таким чином виходить, що якась невстановлена слідством особа реєструє фірму, що торгує авто на підставну особу, але ніхто не несе за це покарання, а заступник міністра внутрішніх справ рівно через місяць після цього компромісу купує у фірми авто у 2,5-3 рази дешевше за його ринкову ціну.
Подібний ланцюжок подій та збігів мав би викликати у правоохоронців як мінімум цікавість – як Олександру Гогілашвілі вдалося роздобути авто так дешево.
При цьому за самим Олександром Гогілашвілі, як з’ясувалося, значиться чимало скандального — громадянство РФ, отримане ще у 2003 році, умовний термін у тій же РФ, співпраця з організацією "Оплот", що стояла біля джерел створення ОРДЛО та багато іншого.
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