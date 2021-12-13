Решил вопрос в суде – получи авто со скидкой: помогал ли Александр Гогилашвили избегать наказания мошенникам

Экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили мог получить авто со скидкой в обмен на помощь в суде

Уволенный из Министерства внутренних дел за скандал на блокпосту в зоне проведения ООС Александр Гогилашвили может быть причастен к «решалову» в судах уголовных дел.

Неожиданное богатство экс-замминистра

Согласно данным декларации о доходах Александра Гогилашвили он удивительно быстро разбогател, начиная с дохода в 8631 гривну до прихода в МВД, за прошлый год он заработал 815 тысяч, и пополнил список покупок жилым домом, двумя земельными участками и двумя авто.

Одним из купленных им авто стала «Хонда Пилот» 2015 года выпуска, приобретенная 15 октября 2021 года.

Хонда Пилот 2015 года - примерно такую купил экс-чиновник

В этой покупке удивляет ее цена – авто досталось бывшему замминистра за 206 496 гривен, и это при том, что на сайтах автопродаж цена на 6-летнюю модель «Хонды» начинается с 500 тысяч гривен и может доходить до 650 тысяч.

Удивительно низкая цена на такое авто

Еще любопытнее другое – согласно декларации приобрел ее Александр Гогилашвили у ООО «СА Драйв», как раз и торгующей легковыми авто. Но почему коммерческая организация продает авто в 2,5- 3 раза дешевле его рыночной цены?

Истоки роста благосостояния – решалово в суде?

Ответ может таиться в Едином реестре судебных дел Украины, а точнее в решении Дарницкого районного суда Киева от 16 сентября 2021 года в деле за № 753/13525/21.

В рамках этого суд рассматривал дело о подделке документов этой самой ООО «СА Драйв». Как следует из материалов суда, в сентябре 2015 года «неустановленное следствием лицо за материальное вознаграждение уговорило «ЛИЦО 1» подписать предъявленные ему документы – устав и протокол сборов данного ООО, и стать его номинальным директором и учредителем со взносом в 1000 гривен».

Заметим, что директором и владельцем ООО «СА Драйв» на данный числится некий Олег Ярош, возможно, и являющийся тем самым «Лицом 1» в материалах суда.

Но что собственно решает суд 16 сентября?

Он принимает решение освободить подозреваемого от наказания, которое бы ему грозило за подделку документов, статья 205-1 УК Украины, по ходатайству прокурора, поскольку срок давности истек.

Таким образом получается, что некое неустановленное следствием лицо регистрирует фирму, торгующую авто на подставное лицо, но никто не несет за это наказание, а замминистра внутренних дел ровно спустя месяц после этого компромисса приобретает у фирмы авто в 2,5-3 раза дешевле его рыночной цены.

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Подобная цепочка событий и совпадений должна бы вызвать у правоохранителей как минимум любопытство – как Александру Гогилашвили удалось заполучить авто столь дешево.

При этом за самим Александром Гогилашвили, как выяснилось, числится немало скандального – гражданство РФ, полученное еще в 2003 году, условный срок в той же РФ, сотрудничество с организацией «Оплот», стоявшей у истоков создания ОРДЛО и многое другое.