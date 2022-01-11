Любив говорити, що він "людина Авакова": одеський високопоставлений коп попався на п’яному водінні (відео)

Правоохоронець був за кермом дорогої іномарки.

В’ячеслава Єфтенія, начальника управління стратегічних розслідувань Нацполіції Одещини, зупинили за перевищення швидкості, при цьому патрульні також запідозрили водіння у нетверезому стані. Інцидент стався вночі у суботу, 8 січня.

Про це повідомляє "Думська".

Зупинили його за кермом Mercedes G 63 AMG 2020, вартість якого стартує від 6 млн гривень (понад 200 тисяч євро). У декларації такий автомобіль він не вказував.

Як зазначає журналіст Василь Крутчак, Єфтєній у розмовах зазначав, що він "людина Авакова". У відео він намагається донести патрульному, хто він, апелює до "колег" і пропонує сісти дружині в автомобіль.

Одеські ЗМІ повідомляють, що Єфтеній перебуває у декретній відпустці. Він відмовився від тесту на сп’яніння дома. За підсумками склали протоколи за перевищення швидкості та водіння у стані алкогольного сп’яніння.

Єфтеній працював раніше у Волинській, Житомирській, Рівненській області. ЗМІ також повідомляли, що йому у 2016 вдалося уникнути переатестації.

"Телеграф" раніше писав про скандал на блокпосту у Краматорську, після якого звільнився заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі.