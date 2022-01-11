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Любив говорити, що він "людина Авакова": одеський високопоставлений коп попався на п’яному водінні (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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В’ячеслав Єфтєній
В’ячеслав Єфтєній

Правоохоронець був за кермом дорогої іномарки.

В’ячеслава Єфтенія, начальника управління стратегічних розслідувань Нацполіції Одещини, зупинили за перевищення швидкості, при цьому патрульні також запідозрили водіння у нетверезому стані. Інцидент стався вночі у суботу, 8 січня.

Про це повідомляє "Думська".

Зупинили його за кермом Mercedes G 63 AMG 2020, вартість якого стартує від 6 млн гривень (понад 200 тисяч євро). У декларації такий автомобіль він не вказував.

Як зазначає журналіст Василь Крутчак, Єфтєній у розмовах зазначав, що він "людина Авакова". У відео він намагається донести патрульному, хто він, апелює до "колег" і пропонує сісти дружині в автомобіль.

Одеські ЗМІ повідомляють, що Єфтеній перебуває у декретній відпустці. Він відмовився від тесту на сп’яніння дома. За підсумками склали протоколи за перевищення швидкості та водіння у стані алкогольного сп’яніння.

Єфтеній працював раніше у Волинській, Житомирській, Рівненській області. ЗМІ також повідомляли, що йому у 2016 вдалося уникнути переатестації.

"Телеграф" раніше писав про скандал на блокпосту у Краматорську, після якого звільнився заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі.

Теги:
#Одеса #Алкоголь #Поліція
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