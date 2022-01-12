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Облился горящим бензином: на Кировоградщине спасают мальчика с 50% ожогов тела (фото 18+)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Ребенок загорелся после того как чиркнул спичкой Новость обновлена 12 января 2022, 09:28
Ребенок загорелся после того как чиркнул спичкой

У мальчика обожжено тело от коленей до шеи и дыхательные пути.

На Кировоградщине в селе Черемпиль десятилетний мальчик Иван обжег половину тела — он пролил на себя бензин, который загорелся от спичек. Ребенка оперировали три часа.

Об этом сообщает "Суспильне".

В семье Ивана Лемко — пятеро детей и он самый старший. Его мать попросила присмотреть за младшими и отлучилась из дома за картошкой к своей матери. Пока ее не было, Иван взял бензин из инструментов (около 200 граммов) и спички с печи. "Он думал, что это игрушка", — рассказала мать. Женщины, по ее словам, не было около 10 минут.

К ней прибежал другой сын — восьмилетний мальчик и рассказал о случившемся. Когда женщина вышла на дорогу — увидела обожжённого Ивана. Пока ехала скорая помощь она прикладывала к нему мокрую простыню, но мальчик уже терял сознание. Его направили на операцию с 50% ожогов тела. Длилась она три часа. В Гайворонскую больницу, куда привезли ребенка, вызвали реаниматолога и ожогового хирурга из областного центра.

Мальчик в тяжелом состоянии
Мальчик в тяжелом состоянии

У мальчика ожоги второй степени от подколенных ямок до шеи, также зацепило и дыхательные пути. Ему наложили искусственную кожу. Ивана хотят перевезти после стабилизации в реанимации в областную детскую больницу.

Ранее "Телеграф" писал о смерти ребенка, который споткнулся о шестилитровую кастрюлю с кипятком. Полиция проводит расследование.

Теги:
#Ребенок #Кировоградская область #Ожог #Реанимация
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