Облился горящим бензином: на Кировоградщине спасают мальчика с 50% ожогов тела (фото 18+)

У мальчика обожжено тело от коленей до шеи и дыхательные пути.

На Кировоградщине в селе Черемпиль десятилетний мальчик Иван обжег половину тела — он пролил на себя бензин, который загорелся от спичек. Ребенка оперировали три часа.

Об этом сообщает "Суспильне".

В семье Ивана Лемко — пятеро детей и он самый старший. Его мать попросила присмотреть за младшими и отлучилась из дома за картошкой к своей матери. Пока ее не было, Иван взял бензин из инструментов (около 200 граммов) и спички с печи. "Он думал, что это игрушка", — рассказала мать. Женщины, по ее словам, не было около 10 минут.

К ней прибежал другой сын — восьмилетний мальчик и рассказал о случившемся. Когда женщина вышла на дорогу — увидела обожжённого Ивана. Пока ехала скорая помощь она прикладывала к нему мокрую простыню, но мальчик уже терял сознание. Его направили на операцию с 50% ожогов тела. Длилась она три часа. В Гайворонскую больницу, куда привезли ребенка, вызвали реаниматолога и ожогового хирурга из областного центра.

Мальчик в тяжелом состоянии

У мальчика ожоги второй степени от подколенных ямок до шеи, также зацепило и дыхательные пути. Ему наложили искусственную кожу. Ивана хотят перевезти после стабилизации в реанимации в областную детскую больницу.

Ранее "Телеграф" писал о смерти ребенка, который споткнулся о шестилитровую кастрюлю с кипятком. Полиция проводит расследование.