Облився палаючим бензином: на Кіровоградщині рятують хлопчика із 50% опіків тіла (фото 18+)

У хлопця обпечене тіло від колін до шиї та дихальні шляхи.

На Кіровоградщині у селі Черемпіль десятирічний хлопчик Іван обпалив половину тіла — він пролив на себе бензин, що спалахнув від сірників. Дитину оперували три години.

Про це повідомляє "Суспільне".

У сім’ї Івана Лемка — п’ятеро дітей і він найстарший. Його мати попросила доглянути молодших і відлучилася з дому за картоплею до своєї матері. Поки її не було, Іван узяв бензин із інструментів (близько 200 грамів) та сірники з печі. "Він думав, що це іграшка", — розповіла мати. Жінки, за її словами, не було близько 10 хвилин.

До неї прибіг інший син — восьмирічний хлопчик і розповів про те, що сталося. Коли жінка вийшла на дорогу, побачила обпаленого Івана. Поки їхала швидка допомога, вона прикладала до нього мокре простирадло, але хлопчик уже непритомнів. Його направили на операцію із 50% опіків тіла. Тривала вона три години. До Гайворонської лікарні, куди привезли дитину, викликали реаніматолога та опікового хірурга з обласного центру.

Хлопчик у тяжкому стані

У хлопчика опіки другого ступеня від підколінних ямок до шиї також зачепило і дихальні шляхи. Йому наклали штучну шкіру. Івана хочуть перевезти після стабілізації у реанімації до обласної дитячої лікарні.

Раніше "Телеграф" писав про смерть дитини, яка спіткнулася про шестилітрову каструлю з окропом. Поліція проводить розслідування.